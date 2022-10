Buček válku neřešil, šel pro peníze. A teď Třinec? Tenhle krok vás zaskočí

Buď podcenili význam KHL pro režim Vladimira Putina, nebo jim to bylo úplně jedno. Možná si mysleli, že peníze v Rusku chodí na účet z obrovského zisku, který kluby každý rok generují. Buď, jak buď, podepsali po invazi Ruska na Ukrajinu smlouvu v Putinově říši a obhajovali krok tak, že jdou hrát jen hokej. Bylo jasné, že jednou v KHL skončí a vydají se jinam. Samuel Buček ve 23 letech potřebuje hrát dál, rozvíjet svůj talent. Ale že ho podepisuje zrovna Třinec? Je to šok.

Předně, je každého věc, jestli podepsal od nové sezony smlouvu s ruským klubem. Jen zapomeňte na povídačky, že se tam kdokoliv šel hokejově posunout. Ne, prostě jste podepsali nejvyšší nabídku, která ležela na stole. Dost hokejistů vysokou sumu odmítlo kvůli nějak nastaveným morálním hodnotám.

Někteří neměli třeba informací tolik, tak si je vyhledali, vzali si čas na rozmyšlenou a nabídnutou sumu nechali ležet. A pak jsou tady hráči jako slovenský útočník Samuel Buček. Neodolali, podepsali, šli sklízet ze stromu úrodu. O ničem jiném tenhle krok není a nebyl.

Zároveň ale všichni takoví museli dopředu počítat, že svůj krok budou muset vysvětlovat, každý se na něj zeptá. Proč? Co vás k tomu vedlo? Vážně jste nepochopili, k čemu Putin hokej používá? Opravdu netušíte, kde kluby berou peníze?

Ano, je pravda, že žádný hokejista nešel do Ruska proto, aby popravoval Ukrajince. Jenže tvrdit, že všechno je jen o ledu, puku a mantinelech, je buď velká naivita, cynismus, nebo hloupost. Další možnosti nejsou. Slovo chlapa by vypadalo takhle: „Mrtvé nepočítám, jsou mi jedno, není to moje válka. Já si jdu vydělat prachy, které si zasloužím.“

Naštvalo by vás to? Nejspíš. Ale slyšeli byste aspoň upřímnost. A takové ty bokem vyřčené věty, že s válkou přeci nesouhlasíte jako všichni normální lidé? Fajn, dalo se to přeci pronést i v Rusku. Stačilo po zápase KHL říct: „Milí Rusové, jděte se s vražděním na Ukrajině bodnout. Nesouhlasím s tím.“ Novináři by jistě pustili věty dál.

Ono totiž nejde hrát KHL a politiku neřešit. Kdo byl líný hledat, nebo si už nepamatuje, tak tady je krátký exkurz. Soutěž vznikla jako pokračování Superligy, měla zabraňovat exodu Rusů do NHL. Nejdřív bohulibá myšlenka. Jenže někde na ni musíte vzít peníze a prezident Putin hokej tuze rád. Nakonec vše dopadlo tak, že velké prostředky z těžby ropy a plynu začaly téct i do hokeje.

Ruský hokejový kolos je těžce prodělávající podnik, který dotují státní firmy. Hokej v Rusku je v mínusu stovky milionů eur, které se zamáznou z těžby ropy a plynu. Stejný stát dotuje i válku na Ukrajině. Podepíšete smlouvu v létě 2022 s KHL? Pak gratulujeme, v podstatě máte stejného zaměstnavatele jako Sergej Surovikin, který momentálně vede speciální operaci za úkolem vymýtit nacisty v Ukrajině. Vraždí v suverénní a nezávislé zemi.

Navíc hrajete hokej ve státě, jenž ho používá jako svoji propagandu. Hrajete hokej v zemi, kde nesmíte říct svůj názor, jinak jdete bručet. Hrajete hokej v zemi, která nedávno mobilizovala minimálně 300 tisíc mužů, aby je strčila do zákopů na Ukrajině. Pořád v pohodě? A ano, možná se dost z nich vrátí domů v pytli.

A proč to všechno? Protože někdo prostě chce. Nic víc. V téhle zemi, která terorizuje Evropu a jde z ní strach, jste podepsali perfektní smlouvu a šli jste si pro peníze. Angažmá byste sice dostali i jinde, ale ne tak lukrativní, pravda.

Na rozdíl od Ruska ovšem žijeme v demokracii. Je třeba takové rozhodnutí brát jako fakt, regulérní svobodnou volbu. Máte na takový krok žaludek, předchozí řádky s vámi nehnou? Zkrátka jste se tak rozhodli, OK. Do basy vás za hokej v KHL nikdo nezavře, kariéra samozřejmě pokračuje.

Takže je Samuel Buček před dohodou v Třinci.

Vůbec vás nepřekvapí, že chce hrát někde dál. V minulé sezoně nasázel 41 gólů na Slovensku, liga mu už evidentně začala být dost těsná. Zaskočí vás ovšem, že takového hráče bere zrovna Třinec.

Buček se zatím nikde jinde než doma neprosadil. Z pohledu Ocelářů to není hotová posila do prvního útoku a hvězda extraligy. Je to risk, že útočník možná vystřelí, nebo propadne. Riskujete i z toho pohledu, že v třinecké kabině najdete hráče, kteří s Bučekovým pohledem nemusí zrovna souhlasit. Tím pádem do kabiny zasejete semínko neklidu, které může postupně přerůst v pěknou mrchu.

Nepříjemné to pro klub bude i z dalšího pohledu. Dost fanoušků začne řešit, proč Buček hrál v KHL. Třeba i kvůli tomu se začne na cizích zimácích na Oceláře pískat. Riskujete, že se proti vám otočí třeba i vlastní fanclub, nebo se minimálně začne taky ptát.

Třinec vyhrál třikrát za sebou extraligové finále. Zbraně? Charakter, vůle, tvrdá disciplína, žádné výstřelky kolem. A když, tak je rázně řešil, jako v případě potíží Patrika Bartošáka. Hlavní je vyhrát, čemuž se obětuje úplně všechno. Tohle není Třinec, tohle byl Třinec.

Možná se pletu, ale odvážím si tipnout, že dřív by v takové situaci klub o podobném hráči neuvažoval. Ne proto, že by byl Samuel Buček mizerný útočník. Ale z důvodu, že tohle není „udělat všechno pro výhru“. Akce přináší víc rizik a negativní popularity, než pozitiv.