Zákeřná nemoc zasáhla dalšího hokejistu: Pinkas (18) se rve s rakovinou

Osmnáctiletý hokejový obránce Matěj Pinkas je po Pavlu Novákovi v krátké době dalším juniorským reprezentantem, který musí bojovat s rakovinou. Hráč extraligového Hradce Králové, který měl sbírat zkušenosti se seniorským hokejem v prvoligovém Kolíně, na sociálních sítích oznámil důvod, proč v sezoně ještě nezasáhl do žádného soutěžního utkání.

"Stejně jako Novkovi mi bylo diagnostikováno onkologické onemocnění. Operaci mám úspěšně za sebou, teď mě bohužel čeká chemoterapie," napsal Pinkas na instagramu.

Odchovanec pražských Letňan startoval v sezoně 2020/21 na mistrovství světa hráčů do 18 let, letos v létě oblékl dres juniorské reprezentace na turnaji ve Finsku. Do soutěžních zápasů pak již nezasáhl.

O dva roky starší Novák minulý týden potvrdil, že onkologické onemocnění překonal. Nyní povzbudil na dálku Pinkase. "Všechno bude dobrý! Zvládneš to!" vzkázal mu na sociální síti.