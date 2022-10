»Baba Jaga« se vrací: Jsem mentál!

Dal si na půl roku pauzu, ale teď je zpátky! Václav Mikulášek (30), přezdívaný »Baba Jaga«, se ukáže na sobotní akci Oktagonu ve frankfurtské Festhalle!

„Na Německo se těším, budu tam mít dost prostoru ukázat, co umím,“ maluje si souboj s debutantem Khajevandem. Jenže proti jeho výhře hovoří kromě kurzů i bídná forma. „Z ničeho si nedělám moc hlavu, a to ani z těch proher. Připravuju se pořád stejně. Věřím tomu, co dělám, a nepotřebuju nějakého mentálního kouče. Na co? Sám jsem mentál!“ zubí se »Baba Jaga«.

Oktagon 36

