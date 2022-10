Hráči Tottenhamu v slzách: Zemřel oblíbený fotbalový trenér Ventrone (†61)

Měl pověst drsného muže, ale přesto na něj hráči nedali dopustit. Neapolský rodák Gian Pier Ventrone působil od loňského listopadu jako kondiční trenér po boku Antonia Conteho v Tottenhamu, ale teď už se italská ikona bude muset obejít bez něj. Usměvavý muž, který by pro fotbal dýchal, totiž ve věku 61 let podlehl leukémii. Ještě nedávno byl přitom na hřišti podporou pro hráče, přičemž někteří z nich se teď o Gianovi dojemně rozpovídali...

Zprávu o zrátě jednoho z členů trenérského týmu oznámil Tottenham ve čtvrtek ráno: „Se zdrcením oznamujeme, že Gian Piero Ventrone zemřel,“ stojí v textu, který klub uveřejnil. „Gian Piero, stejně milý mimo hřiště jako náročný na něm, se rychle stal nesmírně oblíbenou osobností mezi hráči i zaměstnanci. Všem v klubu bude velmi chybět a my v této neskutečně smutné chvíli myslíme na jeho rodinu a přátele."

Smutek nad odchodem Ventrony vyjádřil i útočník Spurs, Lucas Moura: „Nikdy jsem nepracoval s nikým, kdo by nás povzbuzoval a učil překračovat naše hranice tak jako ty. Skvělý profesionál, úžasný člověk. Navždy zůstaneš v našich srdcích! Kéž Bůh opatruje tvou rodinu. Děkuji ti za všechno, pane profesore,“ napsal hráč na sociální sítě.

O tom, jak moc italský kondiční trenér pro hráče v týmu znamenal, svědčil i moment ze 17. Září, kdy s ním Son Heung-min oslavoval hattrick proti Leicesteru.

„S Gian Pierem mám opravdu, opravdu dobrý vztah,“ pravil Son. „Jeho angličtina není dokonalá, občas přijde s telefonem a překládá z italštiny do angličtiny. Hodně to pro něj znamená. Ani ne tak fotbalově, jako spíš životně. Dává mi spoustu rad, za což jsem mu opravdu vděčný. Moc mi pomáhá, v těžkých chvílích mě vždycky obejme a v dobrých je vždy vedle mě,“ vyslovil se fotbalista dojemně.

Ventronemu se pro jeho drsné praktiky přezdívalo mariňák. Do týmu Antonia Conteho se přidal loni v listopadu a podařilo se mu radikálně zlepšit kondici hráčů. Těm ostatně dával pořádně do těla! The Guardian připomíná, že během předsezónního soustředění v Soulu mužstvo pod taktovkou nekompromisního Itala podstoupilo trénink v třicetistupňovém hicu, přičemž někteří z hráčů skončili zhrouceni na trávníků a další, včetně Harryho Kanea, dokonce zvraceli.