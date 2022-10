Ševčík: Gól z (ne)šance... Jako plán B jsme měli Sora, ale tomu to nelepilo

Co chybělo, abyste Kluži vstřelili gól?

„Měli jsme dát gól, možná dva v prvním poločase a zápas by se vyvíjel jinak. Místo toho dostaneme z prvního brejku, (ne)šance gól. Bylo to těžké, protože v deseti hráčích bránili, takže jsme se snažili sypat centry do vápna a nějakým způsobem jejich obranu otevřít. Otáčení hry nám ale dlouho trvalo.“

Je to velká komplikace v boji o postup ze skupiny?

„Velká komplikace bych neřekl. Všichni jsme teď jakoby na nule a každý další zápas je pro nás důležitý. Musíme zbylé zápasy vyhrát a postoupit.“

Chyběl vám ve druhé půli plán B, nějaký moment překvapení?

„Jako plán B jsme měli Sora, tomu to dneska ale úplně nelepilo. Nemůžeme mu to vyčítat, vrací se po zranění a zvyká si postupně na zápasové tempo. Dneska nám chybělo štěstí a možná větší klid ve finální fázi.“

Co říkáte na výkon rozhodčího?

„Nechce se mi to úplně hodnotit. S tím nic neuděláme, zvlášť když tu není VAR. Házet to na rozhodčího se mi nechce, ale bylo vidět, že Kluž celý zápas zdržuje a nastaví se víceméně nic. Například v Anglii, když se zdržuje, tak rozhodčí klidně nastaví 8 minut a tady na evropské scéně to takhle šidí.“

Bylo těžké udržet nervy? Fanouškům se to příliš nedařilo...

„I pro nás je to těžké, ale my víme, že můžeme jen oslabit tým. Emoce zvládáme a máme lavičku od toho, aby zkusila tyto situace vysvětlit. Ale je to víceméně k ničemu.“

Věříte si do odvety s Kluží? Budete mít připravený jiný plán?

„Budeme se držet stejného plánu, budeme hrát nátlakově a budeme chtít jejich obranu zlomit.“