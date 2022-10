Trenérský mág Vrba potupně skončil po 148 dnech v Baníku: Pád génia!

Utahaný jako šňůrka od splachovadla. Otrávený jako indiánský šíp. Vysátý jako pavouk po kopulaci. Dalo by se pokračovat... Trenérská hvězda někdejšího génia Pavla Vrby (58) zhasla. Po pouhých 148 dnech po dohodě skončil v Baníku.

Jedinou sportovní radost zažil Vrba ověnčený z Plzně třemi tituly a účastmi v LM během angažmá v Baníku po zápasu na Spartě (1:1), odkud do Ostravy v květnu přišel. Měla »nakyslou« podobu. „Na Spartě jsem se cítil jako její trenér dobře. Co se tady stalo, to je úděl trenérů těch mužstev, která mají větší ambice, než je kvalita hráčského kádru,“ vrátil se ke svému konci.

Nekriticky ho hodil na slabý tým. „Dočetl jsem se, že mě trenér Sparty Priske nezná, že neví, kdo jsem. Tak možná, že už mě zná,“ užil si rýpnutím okamžik jisté převahy. Jak typické pro Vrbu posledních let. Energii vkládal do úplně jiných věcí než dřív. Nebyly ani konstruktivní, ani pozitivní.

Nejlepší řešení

Necelý měsíc poté z Baníku zní... „Je na nás, abychom si přiznali současný stav, v jakém se A-tým nachází. Vrbův odchod je nyní nejlepším možným řešením pro obě strany. Fotbal už je v některých věcech takový, během několika týdnů se může všechno změnit,“ okomentoval majitel Baníku Václav Brabec nejkratší trenérské angažmá, jaké za jeho působení proběhlo.

Ani ne pět měsíců. jedenáct kol ligy. Jen dvě výhry. Čtrnácté místo. Na závěr bezbranková remíza v Liberci. Už ze Sparty odcházel bez energie, a když naskočil okamžitě do Baníku, Brabec si liboval. „Bere to angažmá, jako by byl doma. Vrba je sice z Přerova, ale do Baníku pasuje.“

Domova si užíval, denně dojížděl 80 kilometrů, ale ani to jeho vyhaslý motor nenakoplo. Šestého prosince bude mít Vrba devětapadesátiny. To není tolik, aby se nemohl profesně vrátit. Měl by je oslavit někde s rybářským prutem u vody, ne na fotbale. Pro jeho psychické zdraví, které je podle všeho v ještě horším stavu, než se zvnějšku může zdát.