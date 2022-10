Bizarní podívaná v Rusku: Biatlonový závod bez pušek!

Naprosto nepochopitelná věc se stala během juniorského závodu biatlonistů v Iževsku. Organizační výbor zdejšího závodu se dopustil obrovského faux-pas, když zapomněl zajistit munici pro soutěžící. Z biatlonového závodu se tak rázem stal pouhý běh na kolečkových lyžích.

V hlavním městě Udmurtské republiky se od 4. do 6. října konaly republikové biatlonové soutěže pro chlapce a dívky ve věku 15-18 let. Z očekávaného závodu se však stala fraška. Obrovské pochybení bez okolků přiznal šéf Udmurtského svazu biatlonu a bývalý ruský reprezentant Ivan Čerezov .

„Postup při nákupu nábojů není snadný,“ snažil se alespoň trochu obhájit fatální selhání trojnásobný mistr světa. „Docházel nám čas, a abychom nezrušili soutěže, pořádali jsme je bez střelby. Bylo možné nic nepořádat, ale starty jsou stále potřeba, soutěže je třeba vnímat jako svátek,“ obhajoval rozhodnutí pořadatelů závod uskutečnit.

Proč by jako svátek měli juniorští závodníci vnímat závod ve svém milovaném sportu bez jeho naprosto stěžejní části, to už však nevysvětlil. Zarážející je také postoj legendárního sportovce, že pořádat závody bez střelby není nic špatného. Dokázal by sám Čerezov dosáhnout svých úspěchů s takovou průpravou?

Přitom nákup nábojových kazet by neměl být žádným problémem. V obchodě za rohem je sice nekoupíte, ale vše je jen o včasném jednání. „Zřejmě jen zmeškali termíny, tak se to stalo,“ okomentoval situaci olympijský vítěz Dmitrij Vasiljev.

Podle odborníků není v zemi nouze o sportovní náboje a s nákupem nemohly být ani finanční potíže. To totiž spadá na bedra ruské biatlonové unie. Navíc podle vedení RBU, pokud by je organizační výbor soutěže nebo zástupci Udmurtského svazu biatlonu přímo požádali o pomoc s nákupem nábojů, snažili by se problém vyřešit i přes promeškané termíny. „Je šílené, že se na soutěž nepřipravili. To je děsivé,“ sdělil prezident RBU Viktor Majgurov. Podle něj jde o naprosto unikátní příklad neprofesionality.