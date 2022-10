Napjatá atmosféra v Boloni: Ultras vyhrožovali týmu přímo v šatně!

Hodně nepříjemný zážitek mají za sebou fotbalisté italské Boloni. Přímo v jejich tréninkovém centru je navštívila skupina těch nejtvrdších ultras fanoušků, kteří jim jasně od plic vysvětlili, že si od týmu žádají zcela jiný přístup k zápasům. Dres jejich milovaného klubu podle nich není jen tak pro někoho.

Vše se odehrálo před víkendovým utkáním proti Sampdorii, které skončilo dělbou bodů po remíze 1:1. Zda je toto dostatečné zlepšení pro náročné fanoušky ukážou až následující dny. Každopádně byla ostrá návštěva patnácti fanoušků pořádně emotivní. Po dvou předchozích porážkách už došla trpělivost a na řadu přišla osobní konfrontace.

Ultras měli půlhodinovou rozmluvu s týmem i řadou zaměstnanců klubu a téměř došlo i na fyzické střetnutí. Nechyběly však jasné výhružky, že stávající situace se musí napravit. „Je to naposledy, co jsme tu v míru,“ zaznělo údajně během rozmluvy. Nepříjemná návštěva šokovala i nového trenéra Thiaga Mottu, který tým převzal kvůli neuspokojivým výsledkům před třemi týdny. Ten působil jako štít a snažil se chránit svůj tým. „Co to je, hrozba?“ Otázal se následně, ale odpověď jistě znal předem.

Nyní je tedy nasnadě, že tým v případě dalších nepovedených výkonů brzy čeká druhá návštěva, která už by mohla znamenat i výrazně násilnější chování.