Tragický konec sexuálně zneužívané krasobruslařky Namiotkaové: Ve 32 letech zemřela

Měla velké sny a pořádkou dávku talentu. Když ale Bridget Namiotkaová (†32) narazila na svého krasobruslařského partnera, její život se změnil v peklo. Sexuální loudil ji dlouho zneužíval, ale celá aféra vyšla najevo až ve chvíli, kdy si muž spáchal sebevraždu. Na onen svět teď bohužel odešla v mladém věku odešla i Bridget, o jejíž ztrátě informovala rodina...

O smrti americké krasobruslařky, která sklízela medaile i na mezinárodní scéně informovali její rodiče. Podle nich do sportovního nebe odešla už v červenci kvůli »nezvládnutému boji s blíže nespecifikovanými závislostmi«. Návykovými látkami podle nich prý řešila trauma, které v ní zanechalo sexuálního zneužívání.

„Bridget podlehla svým dlouhým bojům se závislostí po několika velmi těžkých letech vyrovnávání se s traumatem sexuálního zneužívání,“ řekli Steve a Maureen Namiotkovi USA Today.

„Byla krásné dítě a skvělá sportovkyně a my máme zlomené srdce. Doufáme, že Bridgetina smrt přivede novou pozornost k hrozným důsledkům sexuálního zneužívání a závislosti v naší společnosti,“ dodali.

Web Huffpost připomíná, že sexuálního zneužívání se na Bridget dopouštěl její krasobruslařský partner John Couglin. Celá záležitost vyšla ale vyšla najevo až poté, co sportovec spíchal sebevraždu.

„Je mi to líto, ale John ublížil minimálně deseti lidem, včetně mě. Sexuálně mě zneužíval dva roky," poznamenala Namiotkaová na Facebooku pod zprávu o tom, že si Coughlin sáhl na život.

Američanka přitom po jeho boku působila ve velice zranitelném věku, od svých 14 do 17 let. Navzdory tomu, že spolu sice sklízeli úspěchy na mezinárodních soutěžích, je evidentní že Bridget tato spolupráce také dohnala do náruče závislosti, která se jí nakonec také stala osudnou...