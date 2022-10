Upřímný Brady: Osobní život během sezóny? Nemožné!

Jméno Toma Bradyho (45) se momentálně skloňuje mnohem častěji s rozvodem než s jeho kariérou hráče amerického fotbalu. Spekulace o tom, že mu krásná Gisele Bündchenová (42) ukázala záda a chce manželství ukončit, stále sílí a pravdou je, že hvězdný quarterback teď nejspíš propálil důvod, o kterém se dlouho šuškalo...

Tom Brady se rozpovídal v podcastu Let's go a z jeho slov je v souvislosti s tím, jak moc se probírá jeho rozvod s brazilskou modelkou, možno pochopit mnohé.

„Na fotbalovou sezónu se dívám skoro jako na odjezd na vojenskou misi,“ poznamenal Brady, o němž kolují zvěsti, že se jeho rodinný stav brzy změní na přívlastek »rozvedený«. Právě to, jak málo času tráví se svou rodinnou, prý mělo jeho manželství s Gisele zlomit vaz.

„Skutečnost je taková, že autentický můžete být opravdu jen sám sobě. Je to tak? Ať už si říkáte cokoli, jako »Kámo, chci se ujistit, že během sezóny strávím trochu více času tímhle«, tak realita je taková, že když na to přijde, vaše soutěživost převládne,“ přiznal Tom. „I když chcete mít tu hravou rovnováhu s rovnováhou práce, nakonec budete dělat přesně to, co jste dělali vždycky. Protože jste tím, kým jste,“ pravil otevřeně hráč Tampy.

To by se tak přiklánělo k faktu, který putuje po veřejnosti. Podle něj totiž Gisele poslala Toma k vodě právě kvůli tomu, že věnuje více času své kariéře, než rodině. Na začátku roku to sice vypadalo pro modelku nadějně a skoro se zdálo, že bude mít manželka konečně doma, ale Brady na poslední chvíli obrátil a rozhodl se, že bude ve své kariéře pokračovat. Dokonce v tom prý sehrál svou roli i Cristiano Ronaldo!

Pak začaly věci nabírat poměrně rychlý spád. Gisele nejprve utekla na Kostariku a pak prý začal jejich vztah chladnout. A to dokonce natolik, že před pár dny už byla viděna bez snubního prstenu...