Brady utnul spekulace a oznámil konec: Kariéru v NFL jsem miloval, ale už je čas

„Vždycky jsem měl za to, že fotbalu musíte odevzdávat všechno. Pokud to neděláte na sto procent, úspěch se nedostaví. A úspěch je to, co se mi na té hře tolik líbí. Každý den znamená fyzickou, mentální a emocionální výzvu, což mi umožnilo naplno využít svůj potenciál. Uplynulých 22 let jsem se snažil ze všech sil. Neexistují žádné zkratky k úspěchu na hřišti nebo v životě,“ napsal Brady na instagramu.

„Je to pro mě těžké to napsat, ale je to tady. Už to nebudu podstupovat. Svou kariéru v NFL jsem miloval a teď přišla chvíle věnovat čas a energii něčemu jinému,“ uvedl trojnásobný nejužitečnější hráč ligy a pětinásobný držitel ceny MVP v Super Bowlu, který vychovává s brazilskou topmodelkou Gisele Bündchenovou dvě děti a má dalšího syna z předchozího vztahu.

Před rokem završil Brady svou první sezonu v dresu Tampy Bay Buccaneers dalším triumfem v Super Bowlu. Předtím získal trofej Vince Lombardiho šestkrát s New England Patriots, kteří díky tomu drží rekord mezi kluby.

Přečtěte si blog Martina Haška ke konci Toma Bradyho:

V tomto ligovém ročníku se floridskému týmu nepovedlo na loňský úspěch navázat - vypadl ve čtvrtfinále play off po porážce s Los Angeles Rams 27:30. Vzápětí se začalo spekulovat o tom, že Brady skončí, i když měl s Tampou Bay smlouvu ještě na jednu sezonu.

„Hodně jsem minulý týden přemýšlel a kladl si obtížné otázky. Jsem hrdý na to, čeho jsme dosáhli. Moji spoluhráči, trenéři, soupeři a fanoušci si mě zaslouží beze zbytku, ale teď bude nejlepší, když přenechám hřiště nové generaci oddaných a zanícených hráčů,“ uvedl držitel řady rekordů NFL.