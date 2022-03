Důchod jen 40 dní, Brady si rozmyslel konec! Málem to prásknul Ronaldovi

Vítězství v Super Bowlu 7

Účasti v Super Bowlu 10

Zápasy 316

Vítězství 243

Touchdowny vzduchem 624

Zkompletované přihrávky 7 263

Přihrávky za sezonu 485

Celkový počet pasů 11 317

Yardy vzduchem 84 520

Zápasy v play off 47

Vítězství v play off 35

Touchdowny v play off 86

Yardy vzduchem v play off 13 049