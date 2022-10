Těhotná Kerberová už myslí na návrat: S miminem na cestách!

Ještě neporodila, ale už touží po návratu na kurty. Tenistka Angelique Kerberová (34) chce ze svého dítěte udělat světoběžníka.

„Myslím, že budu hrát až ke konci roku. Takže spíš US Open než Wimbledon, ale když to přijde už v All England Clubu, tak se zlobit nebudu,“ uvedla trojnásobná grandslamová vítězka, která vyhlíží červencový turnaj.

Hned poté ale přiznala, že nechce návrat uspěchat jen kvůli účasti. „Dám si na čas, protože až se vrátím, tak musím být připravená. Chci hned vyhrávat a ne hrát turnaje jen jako trénink.“

Těhotná Němka nepinká od letošního srpna a porodit má v březnu. „Počítám s tím, že dítě bude cestovat se mnou. Nebudu ho nechávat doma. Takže si pořídím chůvu,“ dodala.