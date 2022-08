Překvapivá absence. Tenisová ex-jednička Kerberová vynechá US Open. Je těhotná!

Pořadatelé US Open dostali několik dní před začátkem nečekanou omluvenku. Konkrétně od někdejší tenisové jedničky Angelique Kerberové (34). Důvod? Příjemný. Německá hráčka se odhlásila z turnaje kvůli těhotenství. Novinu oznámila na svém instagramu.

,,Opravdu jsem chtěla hrát na US Open, ale nakonec jsem usoudila, že dva proti jedné by nebylo fér," napsala vítězka turnaje z roku 2016 na sociální síti. ,,V příštích měsících si dám pauzu od cestování, ale zase věřím, že je to z nejlepšího možného důvodu. Budete mi chybět," doplnila Kerberová.

Rodačka z Brém vyhrála vedle US Open před šesti lety také Australian Open, o dva roky později triumfovala i ve Wimbledonu. V roce 2016 získala stříbro na olympijských hrách v Riu de Janeiro.

Možný návrat na tenisové kurty Kerberová nevyloučila, podle německých médií by ji lákala za dva roky účast na olympiádě v Paříži. ,,Být profesionálním sportovcem pro mě znamená vše, ale zároveň jsem vděčná za novou cestu, po níž se ubírám. Upřímně jsem nervózní i natěšená zároveň," dodala Kerberová.