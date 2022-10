Hvězdu Arsenalu pobodali v Miláně! Při útoku jeden mrtvý a pět zraněných

Naprostá hrůza! Obránce Arsenalu Pablo Mari se stal obětí brutálního útoku. V milánském supermarketu ho pobodal šílený útočník. Jeden člověk jeho běsnění nepřežil, dalších pět, včetně fotbalisty, je zraněných.

K útoku došlo dnes v nákupním centru v Assagu na předměstí Milána. Podle britského serveru Daily Maily, bylo pět lidí zraněno, z toho tři skončili ve vážném stavu v nemocnici. Jeden člověk zemřel.

Policie zatím čin nevyšetřuje jako terorismus. Pachatelem je šestačtyřicetiletý Ital. Podle svědků sebral jeden z nožů vystavených v regálu a začal náhodně bodat lidi kolem sebe. Nakonec ho odzbrojila přivolaná policejní hlídka.

Mezi zraněnými je i španělský hráč Arsenalu Pablo Mari, který v současnosti hraje na hostování za Monzu. Podle agentury ANSA je při vědomí, do nemocnice byl transportován vrtulníkem.

"Právě jsem to zjistil. Vím jen, že Edu byl v kontaktu se svojí rodinou a měl by být v nemocnici, ale zdá se v pořádku. Doufám, že je v pořádku," informoval španělský trenér Mikel Arteta.