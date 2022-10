Internet se baví: Nulová Plzeň? Vždyť vyřadila Barcu. A ještě jí zamávala...

Ještě než šla Barcelona do svého zápasu, její fanoušci upnuli zraky na zápas Plzně. Doufali v pomoc českého mistra, aby večer proti Bayernu měl jejich tým vůbec o co hrát. Viktoriáni ale nedokázali zaskočit favorita ve skupině Ligy mistrů ani při pátém pokusu. Padli 0:4, čímž se rozhodlo i o tom, že Barcelona spadne jen do Evropské ligy. „Všichni se smáli Plzni, že nic neuhraje a ona nakonec z Ligy mistrů vyřadila Barcelonu...“ glosoval pak situaci oblíbený twitterový účet Neobjektivní novinář.