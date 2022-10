Zvrat u fotbalisty Greenwooda: Z basy se dostane díky kauci a zvláštním podmínkám!

Ze sportovního vrcholu až na samé dno společnosti. Takhle dopadl talentovaný útočník Manchesteru United Mason Greenwood (21), kterého chtěl soud poslat minimálně na měsíc do vězení kvůli obviněn z pokusu o znásilnění, nátlakového chování a napadení své přítelkyně, která se objevila u soudu. Ve středu ale nakonec soudce rozhodl, že za určitých podmínek přeci jen k propuštění na kauci přistoupí...

Jakoby se v Manchesteru mezi fotbalisty roztrhl pytel se sexuálními skandály. Nejdříve vyplula v srpnu na povrch kauza ohledně znásilnění, kterého se měl opakovaně dopustit hráč City Benjamin Mendy (28). Nyní se obdobný problém vyskytl i v šatně klubového rivala.

Křídelníka Greenwooda z United čekal v pondělí soud, kde čelil několika obviněním. „Služba státního zastupitelství dnes pověřila policii v Manchesteru, aby obvinila Masona Greenwooda z pokusu o znásilnění, zapojení do kontrolního a nátlakového chování a napadení, které způsobilo skutečné ublížení na zdraví,“ řekla pro zahraniční média státní zástupkyně Janet Potterová.

Psychicky ji poznamenal

Toho se měl dopustit nejen na ex-přítelkyni a modelce Harriet Robsonové, ale také na náctileté studentce Rebecce Macaulay-Addisonové. Obě byly u soudu přítomny. Macaulay-Addisonová uvedla, že fotbalista se ji loni snažil znásilnit. K útoku mělo dojít 22. října. Žena také dodala, že Greenwood jí měl kontrolovat účty na sociálních sítích, kde na její adresu psal vyhrůžky a hanlivé komentáře, což má na ni vážný psychický dopad.

Mimo jiné je rodák z Wibsey obžalován z ublížení na zdraví a napadení z 21. prosince 2021. Přesto, že začátkem týdne zprávy hovořily o tom, že soudce zamítl kauci, ve středu ráno dorazila z Británie zpráva, že ji nakonec po krátkém slyšení Greenwoodovi umožní.

Rozhodnutí proběhlo během středečního rána poté, co fotbalistovi právní zástupci podali žádost, aby byla kauce umožněna. Fotbalista Manchesteru United by měl být propuštěn ještě dnes, poté, co ve vězení strávil dvě noci. Soudce ale stanovil jasné podmínky: musí bydlet v pronajatém domě v Bowdonu a nesmí kontaktovat nejen žalobce, ale ani svědky.