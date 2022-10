Bílek: Není hanba, že hrajeme Ligu mistrů. Ani za cenu přídělů

Rozhodl zápas jeho úvod?

„Mluvili jsme o tom už před zápasem, že nám v předchozích zápasech úvod nevyšel a brzy jsme inkasovali. Drželi jsme nula nula do 35. minuty, pak jsme bohužel dvakrát nezachytili náběh soupeře. Inter se dostal do našeho pokutového území a dal branky. Škoda, do té doby jsme hráli slušně. Ve druhé půli ukázal soupeř kvalitu, po zisku míče chodil bleskově nahoru. To nás ještě několikrát podržel Jindra Staněk. Je to další porážka proti obrovské kvalitě.“

Lze proti tak silnému týmu hráčům vůbec něco vyčítat?

„Vždycky je co vyčítat. Utkání si rozebereme a ukážeme si chyby. Kvalita v rychlosti ovládání míče je u všech našich soupeřů v Lize mistrů na obrovské úrovni. Hráči neudělají tolik ztrát, i když Inter v úvodu několikrát o balon přišel. Postupem času se jejich mužstvo první brankou uklidnilo, přehrávali nás. Není jednoduché zachytávat jejich náběhy. Nám se to nedařilo, pak v pohodě kombinovali. Jejich kvalita je jednoznačná. Věděli jsme, proti jakým soupeřům máme čest hrát, bylo nám jasné, že bude nesmírně těžké vydolovat z takových zápasů nějaký bod. Pro všechny z nás je to zkušenost. Jedeme dál, čekají nás další zápasy. Máme ještě doma Barcelonu, musíme se ještě a připravit na další zápasy, hlavně teď v sobotu na Zlín. Máme dalšího zraněného Tijani, to jsou nepříjemné věci.“

Proč se Plzni nedaří eliminovat Edina Džeka, který má proti Viktorii bilanci deset zápasů, dvanáct gólů?

„Potvrdil extratřídu. Umí dávat branky, ale je obrovsky platný i v mezihře. Odskočí si, lacině neztrácí balon, otáčí hru, má dobrou kopací techniku. K tomu obrovský klid a zkušenosti. Je těžké ho bránit, ukázal nespornou kvalitu.“

Proč jste se rozhodl nasadit od začátku Fortune Basseyho?

„Choras (Tomáš Chorý) odehrál spousty zápasů, chtěli jsme ho trošku nechat odpočinout a dát ho na druhou půli. Fortune je brejkový hráč, chtěli jsme po zisku míče chodit rychle nahoru. Proto dostal příležitost. Škoda situace hned ze začátku utkání. Šel s balonem do brejku a nevyřešil to dobře, i když měl blízko sebe v náběhu Jirku. To byla přesně situace, do kterých jsme se chtěli dostat. Není jen vina Basseyho, že jsme nevystřelili na bránu, měli jsme tam nějaké zblokované střely, nebo to dali vedle. Aktivita a snaha našich hráčů v zápase byla. Chtěli jsme hrát aktivně, někdy spíš za cenu toho, že jsme to otevřeli a soupeř chodil do rychlých brejků.“

Jenže máte po pěti porážkách hrozivé skóre 3:20.

„Skóre vypadá hrozivě, ale není to žádná hanba, že hrajeme Ligu mistrů. Jsme velmi spokojení s tím, že jsme se sem dostali z nesmírně těžkých předkol, kde byli i herně lepší soupeři. Úsilím a zodpovědností jsme se do Ligy mistrů dostali. Jsme opravdu rádi, že si ji můžeme zahrát i za cenu toho, že dostáváme příděly.“

Chybí vám zranění ofenzivní hráči?

„Zranění hráči nám schází, ale to je fotbal, patří to k tomu. Máme v kádru další, co čekají na šanci nebo ji dostali. Musíme se s tím vypořádat a zvládnout konec podzimu, který je pro nás nesmírně důležitý.“