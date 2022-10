Ochotní Češi byli zjevně slabší... Plzeň potvrdila limity, píše se v Itálii

Italská média se shodla, že středeční zápas skupiny Ligy mistrů proti Plzni byl pro fotbalisty Interu Milán další snadnou záležitostí stejně jako úvodní vzájemný duel na západě Čech. Svěřenci trenéra Simoneho Inzaghiho porazili Viktorii vysoko 4:0 a už kolo před koncem základní fáze si zajistili postup do jarních vyřazovacích bojů. Plzeňští podle tisku znovu ukázali své limity a favorita lehce pozlobili jen v samotném úvodu.

„Přes povinnost vyhrát Nerazzurri nespěchali a začali zvolna s přesvědčením, že dříve nebo později se prosadí. Viktoria potvrdila všechny své limity, které byly k vidění už v prvním vzájemném zápase. I proto Západočeši dosud nezískali ve skupině ani bod a dali jen tři branky,“ uvedl web calciomercato.com.

„Perfektní večer. Proti Plzni to musel být snadný zápas a vlastně to není žádné překvapení. Ochotní Češi byli zjevně slabší než hladový Inter, který chtěl zápas co nejdříve rozhodnout,“ poznamenal deník La Gazzetta dello Sport.

Svěřenci trenéra Michala Bílka na San Siru drželi bezbrankové skóre do 35. minuty, pak už Inter zcela dominoval. Italský vicemistr bez větších problémů navázal na zářijové vítězství 2:0 ze Štruncových sadů.

„Důležitost zápasu byla pro Inzaghiho chlapce obrovská a psychika jim asi 20 minut viditelně svazovala nohy. Český šampion toho ale nevyužil a Inter se postupně rozjel a Plzeň převálcoval. Zlomem byl úvodní gól v 35. minutě. Aby byl magický večer pro fanoušky Interu ještě výjimečnější, přidal v závěru razítko čtvrtým gólem uzdravený (útočník) Romelu Lukaku po čtyřech minutách pobytu na hřišti,“ uvedl Tuttosport.

„Trenér Bílek se snažil odolat bouři Interu pětičlennou obranou, ale dařilo se mu to jen v úvodu, kdy Viktoria slušně bránila a každou chvíli se snažila být nebezpečná. Měla ale velké problémy na své pravé straně, kde nedokázala zastavovat Dimarca. Je překvapivé, že Bílek za půl hodiny nenašel recept, jak tomu zamezit,“ podotkl list La Gazzetta dello Sport.

Italská média vyzdvihla, že svěřenci kouče Inzaghiho, kterého kvůli disciplinárnímu trestu nahradil na lavičce Masssimiliano Farris, dokázali z těžké skupiny v konkurenci Bayernu Mnichov a Barcelony postoupit už kolo před koncem.

„Projít do osmifinále se zápasem k dobru, to se před dvěma měsíci po losu v Istanbulu zdálo těžko představitelné. Trenér Barcelony Xavi před večerním zápasem s Bayernem marně doufal u televize, naděje katalánského týmu skončily po 35 minutách,“ uvedl calciomercato.com.

„Další zápas mezi Barcelonou a Bayernem už byl zbytečný. Inter druhý rok po sobě postoupil už kolo před koncem. Zdá se, že zářijová krize je už světelné roky daleko. Trenér Inzaghi si zaslouží potlesk, jak tým pozvedl,“ napsal deník La Gazzetta dello Sport.