Cyklista Colbrelli ukončil kariéru: Strach po zástavě srdce!

Italský cyklista Sonny Colbrelli, který při březnovém závodě Kolem Katalánska utrpěl zástavu srdce, ukončil kariéru. Dvaatřicetiletý jezdec stáje Bahrajn-Victorious se rozhodl uposlechnout doporučení lékařů.

Colbrelli v první etapě Kolem Katalánská vybojoval v hromadném spurtu druhé místo, ale v cíli zkolaboval a lékaři ho museli zachraňovali pomocí masáže srdce a defibrilátoru. Příčinou zástavy byla srdeční arytmie.

„Po operaci, při které mu byl voperován kardioverter-defibrilátor, a poradě s lékaři se Sonny Colbrelli rozhodl ukončit kariéru,“ uvedla v prohlášení stáj Bahrajn-Victorious, za kterou loňský mistr Evropy jezdil od roku 2017.

Někteří vrcholoví sportovci jako například fotbalista Christian Eriksen se sice po voperování kardioverteru-defibrilátoru k vrcholovému sportu vrátili, něco takového ale podle Colbrelliho není v cyklistice možné. „Jezdíme po silnicích, zatímco ve fotbale jste na stadionu, kde je pomoc po ruce,“ uvedl.

„Tréninky také probíhají v uzavřeném prostředí, zatímco jako cyklista jste často sám i několik hodin a na velmi málo frekventovaných silnicích,“ přidal loňský vítěz slavné klasiky na kostkách Paříž-Roubaix.

Colbrelli přiznal, že uvažoval i odstranění kardioverteru-defibrilátoru a pokračování v kariéře. „Ale to by bylo proti všem lékařským zvyklostem. Navíc bych dal pryč věc, která funguje jako pojistka pro záchranu života. A to je moc velké riziko, které nechci podstoupit,“ dodal.