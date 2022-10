Hvězdný pár Brady a Bündchenová se definitivně rozpadl: Rozvod po 13 letech!

Hvězda amerického fotbalu Tom Brady (45) a brazilská modelka Gisele Bündchenová (42) ohlásili, že se dohodli na konci svého manželství, které trvalo 13 let. Pár uvedl, že jejich nynější prioritou je dobře se postarat o své dvě děti. Zvěsti o rozchodu hvězdného páru se podle agentury AFP začaly množit poté, co Brady vzal zpět své rozhodnutí ukončit sportovní kariéru.

„V posledních dnech jsme s manželkou finalizovali po třinácti letech manželství náš rozvod. Dospěli jsme k tomuto rozhodnutí přátelsky a s vděčností za společný čas. Jsme požehnáni krásnými a skvělými dětmi, které budou i nadále centrem našeho vesmíru. Budeme pokračovat ve společné výchově a budeme zajišťovat, aby dostali veškerou lásku a pozornost, jakou si zaslouží.“

„K rozhodnutí o ukončení našeho manželství jsme dospěli po dlouhém zvažování. I tak je to samozřejmě bolestivé a složité, jako pro všechny ostatní, kteří tím na celém světě prochází. Každopádně si přejeme do dalších životních kapitol jen to nejlepší,“ napsal na sociální síti jeden z nejlepších quarterbacků všech dob.

Ve velmi podobném duchu se neslo i sdělení slavné supermodelky Gisele. „S velkou vděčností za společný čas jsme se já a Tom rozhodli přátelsky dokončit náš rozvod. Mojí prioritou vždy byli a budou naše děti, které miluji z hloubi svého srdce. Budeme pokračovat ve společné péči, abychom jim mohli dát lásku, péči a pozornost, jakou si zaslouží.“

„Rozhodnutí o konci manželství není nikdy lehké, ale odcizili jsme se, a i když je vždy složité procházet něčím takovým, tak jsem vděčná za společný čas a přeji Tomovi jen to nejlepší,“ popsala svůj pohled brazilská kráska. Oba také požádali o respektování svého soukromí.

Brady v únoru ohlásil úmysl ukončit svou dlouhou sportovní kariéru. Svůj záměr ale později přehodnotil a rozhodl se i přes nevoli manželky pokračovat jako profesionální hráč amerického fotbalu. Podle agentury AFP se od té doby začaly objevovat spekulace, že pár spěje k rozvodu, protože Bradyho rozhodnutí neskončit kariéru vyvolalo mezi manželi velké napětí.