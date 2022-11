Tenistky čeká v případě triumfu unikátní odměna: Seberte ta saka!

as

Autor: as

Další důvod, proč vrátit trofej do Česka! Na vítězky tenisového Billie Jean King Cupu letos čekají kromě slávy i unikátní saka. A holky kapitána Pály jsou největšími favoritkami na jejich oblečení

Inspirovali se u golfového Masters, kdy předchozí šampion navlékne toho nového do zeleného saka. „A tenistky teď budou prvními sportovkyněmi, které obdrží vítězná saka!“ jásala ikona Kingová, pod jejímž jménem se někdejší Fed Cup už druhým rokem hraje.

Favoritky

Slušivá sáčka v bleděmodré barvě, v níž kdysi sama ráda hrávala, ušila americká luxusní značka Tory Burch a doplňují je sněhobílé sukýnky. „Věřím, že si získají stejnou prestiž jako ta golfová a pro mladé dívky budou další inspirací, aby soutěž hrály,“ přála si Kingová. Ta navíc pro vítězky kabátky opatří osobním vzkazem našitým na podšívce!

A české hráčky věří, že právě ony si doma věty od Billie Jean přečtou! Vždyť v uplynulých deseti ročnících soutěž vyhrály hned šestkrát, navíc loňské šampionky z Ruska mají kvůli válce zákaz startu. I podle bookmakerů jsou v Glasgow Pálovy svěřenkyně favoritkami, do akce vstupují zítra proti Polkám.

„Doufám, že předvedu dobrý tenis a vyhraju některá utkání,“ usmála se Plíšková. „Reprezentaci své země si užívám,“ přidala Vondroušová. „Povrch je tu fajn, sedí mi,“ varovala soupeřky Muchová. A dnes dorazí do Skotska z USA Krejčíková se Siniakovou. „Časový posun by měl být pro holky v pořádku, hraje se večer, takže by nám tam neměly usnout,“ smál se Pála. Takže hybaj pro ta unikátní saka!