Sáblíková před startem sezóny: Poprvé promluvila o trestním oznámení na kouče!

Po olympiádě v Pekingu zvažovala konec své bohaté kariéry, teď už se Martina Sáblíková (35) nemůže dočkat další sezony. Před odletem na první závod SP řešila i trable svého kouče.

Petr Novák čelí trestnímu oznámení kvůli finančním nesrovnalostem ohledně vyúčtování soustředění a ke kauze se nevyjadřuje. Vzít to za něj musela sama rychlobruslařka. „Jsem hrozně ráda, že se to řeší interně, že to svaz s trenérem řeší mezi sebou. Všichni mě od toho dávají pryč a říkají, ať se soustředím jen sama na sebe. Teď se mě to prakticky netýká,“ vzkázala Sáblíková těsně před odletem do Stavanferu, kde už v pátek bude závodit.

Rodačka z Nového Města na Moravě po únorové olympiádě v Pekingu oznámila, že chce bruslit další čtyři roky a láká ji ukončit kariéru na hrách v Itálii. Do rychlobruslařského světa totiž vstoupila na olympiádě v Turíne 2006.

"Byla bych ráda, kdyby se to povedlo. Jsou to ale čtyři roky a nevím, co se mi stane. Budu to brát krok po kroku. Sezonu po sezoně. Vidina, že jsem začínala v Itálii a že bych tam i skončila, mě nadchla. Řekla jsem si, že to ještě zkusím se tam kvalifikovat," uvedla.

Nadcházející sezonu chce brát volněji. "Poolympijské sezony jsou vždy specifické. Říkám si, že to nebudu brát tak vážně, ale uvidíme, jestli se mi to povede. Asi jako vždy budu zase při závodech vystresovaná a budu chtít podat co nejlepší výkon," pousmála se Sáblíková, kterou v pátek čeká ve Stavangeru závod na 3000 metrů.