Fanoušci legendárního Michaela Schumachera (53) se opět dočkali postřehů od blízkého přítele osminásobného šampiona. Bývalý prezident FIA a dlouholetý šéf týmu Ferrari Jean Todt (76) je totiž hlavní postavou nového dokumentu francouzské televize Canal+.

Společně získali pět titulů mistra světa a tvořili téměř dokonalý pár. Také zůstali velkými přáteli i po pracovním rozchodu. Jean Todt měl ke svému nejúspěšnějšímu jezdci vždy velmi blízko a je jedním z mála, kdo má k legendě Formule 1 přístup i po fatálním zranění hlavy při lyžování v roce 2013. Proto je také často terčem otázek, jak to s Michaelem vlastně vypadá. Z respektu k svému parťákovi však je při svých odhaleních velmi opatrný.

Nový dokument „La Method“ sleduje Todtovu kariéru v motosportu a lidi, kteří za ní stojí. Vypráví jeho životní triumfy, ale i temné chvíle. A je to opravdu emotivní! Diváci mohou sledovat měsíce života Schumiho přítele. Zavítají například na závod v Saúdské Arábii, do nyní již bývalé kanceláře, i do restaurace v Maranelle, kde spolu často jedli. A dokonce i na ranč Corinny Schumacherové.

Po otázce ohledně vážné nehody na lyžích a otázce, jak se mu od 29. prosince 2013 změnil život, Todt dlouho váhal, hledal slova, kousal se do rtu a byl viditelně dojatý. „Michael je stále přítomen v mém životě a vždy bude, bez ohledu na situaci,“ nechal se slyšet Todt.

Emoce budí i návštěva oblíbené restaurace »Ristorante Montana« v Maranellu, kde často jedl se Schumacherem u Roselly a Maurizia. Často dokonce u nich doma. Majitel Maurizio prozradil proč: „Bylo to jako jejich tajný bunkr, protože na pana Todta a Michaela vždy čekalo minimálně 1500 fanoušků.“

Při loučení Todt říká: „Řeknu Michaelovi, že jsem tady byl.“ Rosella ho následně požádá, aby Michaela pozdravil a objal, až ho uvidí. Todt jí to slíbí a řekne: „Stále je velmi pozorný.“ Pro fanoušky to je jedna z mála zpráv o stavu, v jakém se legenda F1 nachází. Rodina se totiž obrnila mlčením a dosud nebylo jasné ani to, zda Schumacher své okolí vůbec vnímá.

Dokument také sleduje Todta při návštěvě ranče Corinny Schumacherové. Ukazuje se, jak významnou roli pro rodinu sehrál. „Být přítel s Michaelem byla dříve zábava. Ale když se karta obrátí a potřebujete pomoc, když se stane něco smutného, tak vidíte, kdo je skutečný přítel. A Jean, to říkám zcela otevřeně, je jeden z mála,“ popsala Corinna Schumacherová přátelství s Todtem.

„Pro Michaela je hezké vědět, že někdo jako Jean je tu pro nás, když něco potřebujeme. Když víte, že máte vedle sebe někoho, kdo pro vás udělá cokoliv a nic za to nechce, tak je to vzácné. Bylo by tak hezké, kdyby Michael mohl vyprávět celý příběh sám, protože jsem tam vždy nebyla,“ dodala věrná manželka.

Dokument lze zatím vidět pouze ve Francii. Stanice však plánuje anglickou verzi pro mezinárodní trh.