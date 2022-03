Leclerc vs. Verstappen, nová éra F1 roste z dětské rivality: nesnášeli se!

Charles Leclerc (vlevo) a Max Verstappen posouvají formuli 1 do nové éry a navazují tak na své rivalské roky v prestižním motokárovém seriálu... • Koláž iSport.cz, Reuters

Ferrari má za sebou snový vstup do nové sezony. Suverénním způsobem ovládlo Velkou cenu Bahrajnu a připsalo si vítězný double . Naopak absolutním fiaskem skončil nedělní závod pro Red Bull, který nedovezl do cíle ani jedno z vozidel. Bez ohledu na výsledek se ale právě tyto dvě stáje zasloužily o nejpozoruhodnější moment celého závodu.

O neskutečnou show se v úvodním závodu nové éry postarali Charles Leclerc (Ferrari) a Max Verstappen (Red Bull). Po první zastávce v pitstopech svedli jezdci zhruba čtyři kola trvající bitvu o první místo. Byli jsme svědky emotivní série soubojů kolo na kolo, při které si piloti několikrát vyměnili vedoucí pozici.

„Když Max předjel Charlese poprvé, bylo to relativně agresivní. Jenže Charles mu to hned vrátil dalším agresivním předjetím. Tohle bychom u Lewise Hamiltona určitě neviděli. Bylo znát, jak si to dávají na krev, ale férově. Úžasný moment, který nadzvedával ze sedaček,“ komentoval epickou bitvu Tomáš Enge, historicky jediný český jezdec v F1.

Vzájemný souboj nakonec zvládl lépe Leclerc, který zachoval chladnou hlavu. Pozici si dokázal vzít pokaždé zpátky a zvýšil náskok. Verstappen naopak neudržel nervy na uzdě, kvůli chybě masivně zabrzdil a začal ztrácet.

V neděli to nebylo rozhodně poprvé, kdy spolu dvojice svedla takto emotivní bitvu. Jejich vzájemná rivalita je pokračováním toho, co zažívali už v dobách motokár.

Oba jsou syny bývalých pilotů formule 1 - Hervého Leclerca a Jose Verstappena. Ačkoliv pocházejí z podobných poměrů a jejich datum narození dělí pouhých 16 dnů, začal se závoděním podstatně dřív Max. V pouhých čtyřech let už se proháněl v motokáře, kterou mu musel otec kvůli malé výšce speciálně upravit. To Charles se dostal poprvé na trať„až“ v osmi.

I přesto, že je dělily zhruba čtyři roky zkušeností, oba v roce 2010 debutovali v KF3 (nejprestižnější kategorie motokár určená juniorům). Právě tehdy začala jejich vzájemná rivalita.

„Když jsme byli kluci, bylo to docela napjaté. Ani jsme se nepozdravili, protože jsme jako děti nedokázali oddělit osobní rovinu od závodní. Chovali jsme se prostě nedospěle,“ zavzpomínal na dětská léta Leclerc.

Důkazem je dnes už virální video z roku 2012, ve kterém se mladý Verstappen rozčiluje po závodě motokárového seriálu WSK Euro Series na Leclerca. Ten prý předvedl nefér manévr a vytlačil ho z trati. Když se na totéž redaktor zeptal patnáctiletého Leclerka, Monačan jen suše odvětil: „Normální závodní incident.“

Vzájemnému neporozumění v mladých letech nahrávají i odlišné povahy obou jezdců. Verstappen už jako malý působil sebevědomě až drze. Leclerc byl naproti tomu mírnější, mluvil tiše a choval se zdvořile. Přesně to jako by odráželo i jejich začátky v F1.

Max Verstappen vlétl do přestižního seriálu po roce v juniorských sériích. Bylo mu tehdy pouhých sedmnáct let. Nejmladší jezdec v historii. Rychlý, nekompromisní a agresivní. Leclercova cesta vzhůru byla naopak pozvolnější. Do F1 se prokousal až o tři roky později přes titul ve formuli 2.

Válečnou sekeru oba jezdci prý už dávno zakopali. Respektují se navzájem a jejich vztah se za tu dobu hodně změnil. „Časem jsme oba dospěli, bavíme se spolu a naše vztahy se velmi zlepšily. Max je dobrý kluk, ale když si nasadíme helmu, jsme oba zase zpátky rivalové,“ tvrdí Leclerc.

Můžeme se tedy jen těšit, jaké další bitvy nám připraví už tuto neděli v Saúdské Arábii.