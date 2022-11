Jágr našel po ztrátě otce (†82) útěchu u přítelkyně: Hladí ho Dominika

Tvrdí, že na smrt má jiný pohled než většina lidí. „Kdyby nebyla, tak nejsme ani my. Ty bys nežil, kdyby někdo neumřel, protože bys neměl co jíst. Bez smrti by nebyl život, všechno by bylo stejné, nebyla by žádná změna,“ pověděl Jágr Blesku.