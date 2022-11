Smutek ve světě fotbalu: Mladý hráč zemřel na zákeřnou nemoc (†27)!

Tragédie. Ničím jiným se ztráta fotbalisty Maria Keila (†27) nazvat nedá. Rakouský obránce se v posledních letech musel potýkat se závažným onemocněním. Konkrétně trpěl rakovinou lymfatických uzlin. Svůj boj ale bohužel prohrál.

Jsou to tři roky, co Keil přišel do celku Austria Salcburk. V létě 2019 ukončil půl roku trvající pauzu, a hodlal bojovat s týmem ve 3. nejvyšší rakouské soutěži. Stačil ale odehrát pouhých 18 zápasů, když se na konci onoho kalendářního roku dozvěděl zdrcující diagnózu, a místo o míč začal bojovat o život.

Letos v červenci se nakonec rozhodl ukončit fotbalovou kariéru. Držel se dlouhou dobu, ale nakonec to nestačilo. V pondělí Keil usnul, a už se neprobudil. O jeho úmrtí informoval salcburský celek na sociální síti.

„Je těžké tě nechat jít. Jsme vděční, že jsme tě měli, a s vědomím, že v našich srdcích žiješ dál, se loučíme s naším milovaným Mariem Keilem,“ uvedli zástupci mančaftu na Facebooku. „Opatruj se, díky za všechno,“ doplnili na závěr.