Jaromír Jágr st. (†82): Dojemná slova vnuka!

Legendární hokejista Jaromír Jágr (50) tento týden s fanoušky sdílel krutou zprávu. Po boji se zákeřnou nemocí zemřel jeho tatínek Jaromír Jágr starší. Ten byl během svého života velikou oporou nejen pro svého syna, ale také dceru Jitku a svá vnoučata. A právě vnuk Jiří Kalla (29) se s dědečkem rozloučil dojemným příspěvkem na sociálních sítích...

„Děkuji ti za všechno co si pro mě kdy udělal, jakou si byl pro celou rodinu velkou oporou. Nikdy taky nezapomenu, co si udělal pro kladenský hokej,“ nezapomněl Jiří na zásluhy svého dědečka, se kterým jej stejně jako strýce Jaromíra pojí láska k tomuto Čechy milovanému zimnímu sportu.

„Posílám ti do nebe jen to nejlepší, protože jenom to si zasloužíš. Tuhle fotku jsem vybral, protože tohle bylo tvoje nejoblíbenější místo… odpočívej v pokoji dědo,“ napsal Kalla k obrázku, na kterém Jaromír Jágr starší sedí v traktoru.

Těžkou ztrátu se snaží vstřebat také sestra majitele kladenských Rytířů, Jitka. „Budeš tu s námi v našich srdcích,“ napsala pod příspěvek Jiřího.