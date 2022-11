Mrazivá zpověď Panenkovy dcery (†47) krátce před smrtí: Slovo rakovina si zakázala!

Každý den si užívám, obyčejné věci jsou pro mne jako zázrak. Martina Panenková (†47), dcera fotbalového básníka Antonína Panenky (73), se s rakovinou, tou potvorou, statečně prala až do posledního dechu...

Ano, potvora nebo potvůrka. Tak u Panenků celá léta mluvili o její zákeřné nemoci. „Slovo rakovina u nás doma nepoužíváme. Nechci vnímat v denním životě žádné diagnózy,“ vyznala se Martina v mrazivé zpovědi.

Kafe nade vše

V pátek 11. listopadu chorobě podlehla. Přitom jen o pár týdnů dřív vyšla unikátní kniha Ženy za zády, v níž osm partnerek slavných sportovců hovoří o svých životech v »zákulisí«. Mezi nimi i Panenkova manželka Vlasta (71), k jejímuž povídání se částečně připojí i její dcera.

„Mám rakovinu prsu. I když jsem i teď pořád v procesu léčení, stejně se tomu nepoddávám. Jsem mnohem vyrovnanější než dřív,“ svěřila se autorce knihy v době, kdy se konec už blížil.

Popisovala, jak po několikaměsíčním ležení v posteli zcela jinak začala vnímat svět. „Všechno mi přišlo nové, krásné. Celkově vnímám jinak chutě, vůně, barvy. Hrnek kafe má mnohem lepší chuť než dřív,“ smála se, zatímco čtenáři polykají slzy.

Bolest rodičů

Cítila, jak moc se o ni rodiče bojí, trápilo ji to. „Máma je navenek emotivnější, strach jsem z ní snímala. Táta pocity líp skrývá, ale obavy má pokaždé před dalšími zdravotními výsledky obrovské,“ prozradila bojovnice Martina. Její nemoc celou rodinu posílila.

„Hodilo nás to na úplně jinou kolej, kde už odlišuješ, co je opravdu podstatné, a co můžeš vypouštět. Když Martinka onemocněla, věděla jsem, že to bude dobrý! Jinou možnost si jako máma nesmíš nikdy připouštět,“ upozornila paní Vlasta.

Jenže osud byl krutý, nemoc se vrátila s mnohem větší intenzitou. A paní Panenková si se svojí Martinkou už kafe nikdy společně nevychutná...