To musela být bolest! Sáblíková ukázala děsivé zranění

Pohled jen pro otrlé! V lednu Martina Sáblíková bojovala s ošklivým zraněním, které se ji přihodilo během tréninku. Tehdy hororový zážitek jen popsala a asi ve snaze neděsit fanoušky raději samotného zranění nezveřejňovala. Zraněnou nohu ukázala až teď, ale podle komentáře, který k fotografii přidala to vypadá, že lednový úraz evidentně letos nebyl poslední...

Obrázek nohy s hromadou stehů Martina Sáblíková sdílela na sociálních sítích v úterý: „Před šesti měsíci,“ okomentovala fotku poraněné končetiny. Evidentně se jí tak letos na paty nalepila smůla hned dvakrát. Začátkem roku se totiž české šampionce stál úraz, při kterém si pořezala stehno. Před půl rokem ale o žádném zranění nemluvila a tak je fotografie pro fanoušky překvapením.



Lednový karambol byl ale velice drsný a vzhledem k tomu, že se stal měsíc před ZOH, Češi trnuli, jestli se Martina akce v Pekingu zúčastní. „Na ledě v Collalbu jsem jela třístovku a měla jsem kolizi: v zatáčce mi to podjelo, dostala jsem se z vnitřní malé dráhy do velké, kde jsem následně upadla a nestihla jsem se přetočit. Narazila jsem nohama do mantinelu, kde se mi pravá noha bohužel zasekla do látky, kterou je mantinel potažený, druhou nohu jsem si přisedla a pořezala jsem se na vnitřní straně stehna,“ popsala tehdy Martina, která si z nehody odnesla osm stehů.

Zranění ji nakonec stálo i účast na mistrovství Evropy. Kvůli úrazu navíc musela být hospitalizována, a situaci řešila také s českými lékaři Jaroslavem Pilným a Jiřím Dostalem: „Měla jsem štěstí v neštěstí. Neporanila jsem si žádnou šlachu, žádný sval, je to jen kožní a podkožní záležitost, naštěstí to nebude tak hrozné.“

„Řešili jsme, jestli mě mají převézt do Česka, nebo ne. Jirka Dostal mě doporučil k doktorovi na kliniku v Rakousku, je to Čech z Liberce. On se na to podíval a řekl mi, že je to opravdu jen povrchové, že si musím dávat pozor na stehy, aby se mi nerozjely,“ popisovala Martina, pro kterou byla celá situace těžká. „Bude to pro mě teď trochu náročnější v tom, že než se vstřebá hematom, který se mi udělal na stehně, ozývá se mi tříslo, různé úpony, protože ten pád byl těžký,“ vysvětlovala tehdy česká medailistka.