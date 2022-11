První snímek Antonína Panenky od smrti dcery (†47): Zármutek léčil fotbalem!

Milosrdný čas je nejlepší felčar, i když jsou rány osudu hluboké a duši trýzní skon milované bytosti. Platí to naštěstí i pro legendu české kopané Antonína Panenku (73).

V pátek 18. listopadu mu po dlouhém boji s rakovinou zemřela dcera Martina (†47). V dvojdomku v Nespekách se usídlil smutek.

Džentlmen v tramvaji

Panenka v slzavém údolí, jímž někdy bývá tento svět, nebral kamarádům telefon. Uzavřel se v zármutku, jenže mohl v něm slavný plejer s nehynoucí vášní pro soutěžení všeho druhu, pro posezení s přáteli u vínka, a hlavně pro fotbal, vydržet do nekonečna? Ne tohle vnitřní vyhnanství není nic pro něj…

V sobotu večer si to z Vršovic do centra Prahy šinula natřískaná tramvaj. „Ale to je přece Tonda Panenka,“ vyhrkla pasažérka při pohledu na muže s nejslavnějším fotbalovým knírkem. Byl to »Páňa«! Poprvé od úmrtí Martiny na veřejnosti. Stál u dveří a umíval se! „Choval se jako naprostý džentlmen,“ vysekl na sociální síti poklonu jeden z cestujících.

Život musí jít dál

Antonín Panenka se hromadnou dopravou vracel z pohárového klání Boheminas – Hlučín (3:0). V čupr náladě, protože oddíl jeho srdce, kterému dělá prezidenta, zvítězil a postoupil do čtvrtfinále MOL Cupu. Došlo i na debatu s činovníky klubu. „Vzhledem k tomu, co se panu Panenkovi přihodilo, šlo o zdvořilostní setkání. Podali jsme si ruce, byl v pohodě,“ pověděl Blesku šéf komunikace Bohemky Petr Koukal.

A tak došlo na slova Panenkova velkého kamaráda a také mistra Evropy z roku 1976 Karola Dobiaše (74), kterému umřela žena Alica (†71) pět dnů před skonem Panenkovy Martiny. „Je to pro nás oba těžké. Tonda oplakává dceru, já manželku, ale musíme se z toho dostat. Život jde dál,“ řekl odhodlaně »Patino«. Musí a Antonín Panenka to ví…