I Baník protestuje proti sudím. Myslel si na penaltu, s tou pro Karvinou nesouhlasí
Baník Ostrava podal protest proti výkonu hlavního sudího Jana Všetečky a videorozhodčího Marka Radiny v utkání 4. kola fotbalové ligy s Karvinou. Informoval o tom na klubovém webu. Už v pondělí zaslaly oficiální stížnost na výkony sudích ve víkendových zápasech i Bohemians 1905 a Olomouc.
Baník si v protestu zaslaném na FAČR stěžuje na dvě situace v pokutovém území. Podle něj v 63. minutě sudí špatně vyhodnotili souboj faulujícího Christa Tiéhiho s Abdallahem Gningem. Z nařízené penalty dal gól na konečných 2:1 pro hostující Karvinou Dávid Krčík.
„V případě, že ke kontaktu výše uvedených hráčů skutečně došlo, nelze z dostupných záběrů posoudit intenzitu kontaktu. Z televizních záběrů je však zřejmé, že případný kontakt nemohl způsobit pád hostujícího hráče č. 12 (Gning) tak, jak proběhl. Hostující hráč se dle našeho názoru zapojil do souboje o míč nebezpečným způsobem - tzv. šlapákem, podrážkou napřed,“ uvedl ostravský klub.
Druhá situace se odehrála v závěru nastaveného času, kdy karvinský záložník Alexandr Bužek zahrál ve vápně rukou. „Ruka byla v nepřirozené poloze - daleko od těla. Hostující hráč míč dobře viděl a měl přehled o celé situaci; pohyb míče pro něj nebyl nijak nečekaný. Měl dostatek času pohyb své ruky ovlivnit a ruku použil vědomě ke zpracování míče,“ stojí v prohlášení.
Ostravě se nelíbí verdikt sudích, přestože komise rozhodčích v pondělí uvedla, že penalta nebyla nařízena správně. „Hráč hostujícího družstva č. 21 (Bužek) měl v momentě kontaktu s míčem ruku mírně od těla, ale v přirozené poloze vzhledem k pohybu hráče,“ napsala komise.
V úvodu sezony podalo protest už pět ligových klubů. Plzeň tak učinila po duelu s Jabloncem a Pardubice po zápase se Spartou.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|8:2
|10
|2
Sparta
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|2
Zlín
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|4
Karviná
|4
|3
|0
|1
|6:3
|9
|5
Jablonec
|4
|2
|2
|0
|5:2
|8
|6
Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|7
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|3:2
|7
|8
Plzeň
|3
|1
|2
|0
|7:3
|5
|9
Teplice
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|10
Bohemians
|4
|1
|0
|3
|1:6
|3
|11
Slovácko
|4
|0
|2
|2
|2:4
|2
|12
Hr. Králové
|4
|0
|2
|2
|4:7
|2
|13
Dukla
|4
|0
|2
|2
|1:5
|2
|14
Ml. Boleslav
|3
|0
|1
|2
|7:9
|1
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu