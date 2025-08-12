Předplatné

I Baník protestuje proti sudím. Myslel si na penaltu, s tou pro Karvinou nesouhlasí

Video placeholder
SESTŘIH: Baník - Karviná, 1:2. Ostrava v krizi? Derby rozhodl z penalty Krčík
Karvinští fotbalisté v souboji v utkání proti Baníku
Hráči Karviné se radují z vítězství proti Baníku
Karvinský brankář Jakub Lapeš v utkání proti Baníku
Karvinský brankář Jakub Lapeš v utkání proti Baníku
Zklamaný Ladislav Almási z Baníku po prohraném utkání proti Karviné
ErErik Prekop z Baníku v šanci v utkání proti Karviné
Ladislav Almási z Baníku a Jiří Fleišman z Karviné
17
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (1)

Baník Ostrava podal protest proti výkonu hlavního sudího Jana Všetečky a videorozhodčího Marka Radiny v utkání 4. kola fotbalové ligy s Karvinou. Informoval o tom na klubovém webu. Už v pondělí zaslaly oficiální stížnost na výkony sudích ve víkendových zápasech i Bohemians 1905 a Olomouc.

Baník si v protestu zaslaném na FAČR stěžuje na dvě situace v pokutovém území. Podle něj v 63. minutě sudí špatně vyhodnotili souboj faulujícího Christa Tiéhiho s Abdallahem Gningem. Z nařízené penalty dal gól na konečných 2:1 pro hostující Karvinou Dávid Krčík.

„V případě, že ke kontaktu výše uvedených hráčů skutečně došlo, nelze z dostupných záběrů posoudit intenzitu kontaktu. Z televizních záběrů je však zřejmé, že případný kontakt nemohl způsobit pád hostujícího hráče č. 12 (Gning) tak, jak proběhl. Hostující hráč se dle našeho názoru zapojil do souboje o míč nebezpečným způsobem - tzv. šlapákem, podrážkou napřed,“ uvedl ostravský klub.

Druhá situace se odehrála v závěru nastaveného času, kdy karvinský záložník Alexandr Bužek zahrál ve vápně rukou. „Ruka byla v nepřirozené poloze - daleko od těla. Hostující hráč míč dobře viděl a měl přehled o celé situaci; pohyb míče pro něj nebyl nijak nečekaný. Měl dostatek času pohyb své ruky ovlivnit a ruku použil vědomě ke zpracování míče,“ stojí v prohlášení.

Ostravě se nelíbí verdikt sudích, přestože komise rozhodčích v pondělí uvedla, že penalta nebyla nařízena správně. „Hráč hostujícího družstva č. 21 (Bužek) měl v momentě kontaktu s míčem ruku mírně od těla, ale v přirozené poloze vzhledem k pohybu hráče,“ napsala komise.

V úvodu sezony podalo protest už pět ligových klubů. Plzeň tak učinila po duelu s Jabloncem a Pardubice po zápase se Spartou.

Video placeholder
Zlatá píšťalka: Královo vyloučení? Úlet. Orlův přehmat v Ďolíčku, co penalta proti Plzni? • iSport.tv

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia43108:210
2Sparta43108:410
2Zlín43108:410
4Karviná43016:39
5Jablonec42205:28
6Liberec42118:67
7Olomouc42113:27
8Plzeň31207:35
9Teplice31024:63
10Bohemians41031:63
11Slovácko40222:42
12Hr. Králové40224:72
13Dukla40221:52
14Ml. Boleslav30127:91
15Ostrava30122:41
16Pardubice40134:111
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
Vstoupit do diskuze (1)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů