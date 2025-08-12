Zlatý dálkař Meindlschmid: Slovácko? Kluci mi gratulovali, říká bývalý fotbalista
Petr Meindlschmid byl kdysi nadějí fotbalového Slovácka, má ale už spoustu důkazů, že udělal dobře, když si vybral atletiku a skok do dálky. Z jeho dorosteneckého týmu se do Chance Ligy zatím prodral jen záložník Lukáš Novotný, Meindlschmid už byl i na olympiádě a teď přivezl z ME do 20 let své první zlato. „Hodně kluků mi gratulovalo, říkali, že se i hodně dívali,“ pochvaloval si.
Už jste toho dokázal docela dost, kam tohle zlato řadíte?
„Vnímám to jako jeden z mých největších úspěchů. Úspěchy na seniorských akcích jsou strašně super a vážím si jich. Je to něco jiného, když mám na krku hmatatelný důkaz ze své kategorie. Srovnal bych to na stejnou úroveň. Nerad bych to dával výš a níž.“
Slavil jste?
„Čas na oslavu nebude ještě dlouho, protože sezona ještě pokračuje. Čas na oslavy bude až po ní.“
Věříte si na mistrovství světa v Tokiu, kam se můžete dostat přes světový žebříček?
„Je to takové na hraně, ale bylo by parádní, kdyby Tokio vyšlo. Zatím jsem pod čarou, takže to bude chtít hodně štěstí, aby se přede mnou nějací závodníci přihlásili a uvolnili mi místo.“
Pomohl by vám kvalitní výkon na mistrovství republiky v Jablonci. Vyjde to tam?
„Myslím, že by moje výkonnost mohla jít ještě nahoru, nejsem ve stoprocentní formě. Doufám, že na mistrovství České republiky to konečně vystřelí a předvedu nějaký výkon, s kterým bych byl spokojený, protože jsem na sebe hodně náročný. S výkonem, co jsem předvedl teď, nejsem úplně spokojený. Doufám, že to konečně vyjde aspoň tam.“
V Tampere jste se už přiblížil osmimetrové hranici, je vaším cílem, aby ten výkon začínal osmičkou?
„Samozřejmě, takový výkon začíná osmičkou a kolik bude? Osobák (803 cm – pozn. red.) by byl super. Upřímně, pokud by to začínalo osmičkou, tak budu rád za jakýkoli výkon.“
Kde se ještě můžete zlepšit?
„Nemám úplně natrénováno, kolik bych potřeboval. Tato sezona je hodně zkřížená se zraněními a s bolístkami. Byly to únavové zlomeniny zánártní kůstky, teď mám kostní výrůstek na patě, který mi dráždí achilovku. Je to nepříjemné při chůzi, při běhu, při každém tréninku cítím, jak mě píchá achilovka. Už mě to bolí půl roku, takže jsem si na to trošku zvykl. Někdy mě to bolí trošku míň, někdy víc, je to hodně náladové.“
Kde jsou problémy znát?
„Myslím, že oproti minulé sezoně jsem trošku horší ve všem. V technice, v rychlosti, v síle. Nerad bych to srovnával s minulou sezonou, protože ta byla úžasná, fakt bombová. Tahle sezona zatím taková není.“
České medaile z Tampere
Medaile
Jméno
Disciplína
Zlato
Petr Meindlschmid
Dálka
Zlato
Michal Rada
400 metrů překážek
Zlato
Ondřej Loupal, Lukáš Mareš, Tomáš Horák, Michal Rada, Martin Koreček, Václav Apltauer, Jakub Marek, Šimon Ceplý
Štafeta
Bronz
Marek Váňa
400 metrů překážek
Bronz
Apolena Švábíková
Tyč
Bronz
Terezie Táborská
200 metrů
Bronz
Ema Berková
3000 metrů překážek
Bronz
Ondřej Loupal
400 metrů
Bronz
Matyáš Zach
110 metrů překážek