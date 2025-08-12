Předplatné

Zlatý dálkař Meindlschmid: Slovácko? Kluci mi gratulovali, říká bývalý fotbalista

Juniorský mistr světa ve skoku do dálky Petr MeindlschmidZdroj: Iva Roháčková
Martin Hašek
Atletika
Petr Meindlschmid byl kdysi nadějí fotbalového Slovácka, má ale už spoustu důkazů, že udělal dobře, když si vybral atletiku a skok do dálky. Z jeho dorosteneckého týmu se do Chance Ligy zatím prodral jen záložník Lukáš Novotný, Meindlschmid už byl i na olympiádě a teď přivezl z ME do 20 let své první zlato. „Hodně kluků mi gratulovalo, říkali, že se i hodně dívali,“ pochvaloval si.

Už jste toho dokázal docela dost, kam tohle zlato řadíte?
„Vnímám to jako jeden z mých největších úspěchů. Úspěchy na seniorských akcích jsou strašně super a vážím si jich. Je to něco jiného, když mám na krku hmatatelný důkaz ze své kategorie.  Srovnal bych to na stejnou úroveň. Nerad bych to dával výš a níž.“

Slavil jste?
„Čas na oslavu nebude ještě dlouho, protože sezona ještě pokračuje. Čas na oslavy bude až po ní.“

Věříte si na mistrovství světa v Tokiu, kam se můžete dostat přes světový žebříček?
„Je to takové na hraně, ale bylo by parádní, kdyby Tokio vyšlo. Zatím jsem pod čarou, takže to bude chtít hodně štěstí, aby se přede mnou nějací závodníci přihlásili a uvolnili mi místo.“

Pomohl by vám kvalitní výkon na mistrovství republiky v Jablonci. Vyjde to tam?
„Myslím, že by moje výkonnost mohla jít ještě nahoru, nejsem ve stoprocentní formě. Doufám, že na mistrovství České republiky to konečně vystřelí a předvedu nějaký výkon, s kterým bych byl spokojený, protože jsem na sebe hodně náročný. S výkonem, co jsem předvedl teď, nejsem úplně spokojený. Doufám, že to konečně vyjde aspoň tam.“

V Tampere jste se už přiblížil osmimetrové hranici, je vaším cílem, aby ten výkon začínal osmičkou?
„Samozřejmě, takový výkon začíná osmičkou a kolik bude? Osobák (803 cm – pozn. red.) by byl super. Upřímně, pokud by to začínalo osmičkou, tak budu rád za jakýkoli výkon.“

Kde se ještě můžete zlepšit?
„Nemám úplně natrénováno, kolik bych potřeboval. Tato sezona je hodně zkřížená se zraněními a s bolístkami. Byly to únavové zlomeniny zánártní kůstky, teď mám kostní výrůstek na patě, který mi dráždí achilovku. Je to nepříjemné při chůzi, při běhu, při každém tréninku cítím, jak mě píchá achilovka. Už mě to bolí půl roku, takže jsem si na to trošku zvykl. Někdy mě to bolí trošku míň, někdy víc, je to hodně náladové.“

Kde jsou problémy znát?
„Myslím, že oproti minulé sezoně jsem trošku horší ve všem. V technice, v rychlosti, v síle. Nerad bych to srovnával s minulou sezonou, protože ta byla úžasná, fakt bombová. Tahle sezona zatím taková není.“

České medaile z Tampere

Medaile

Jméno

Disciplína

Zlato

Petr Meindlschmid

Dálka

Zlato

Michal Rada

400 metrů překážek

Zlato

Ondřej Loupal, Lukáš Mareš, Tomáš Horák, Michal Rada, Martin Koreček, Václav Apltauer, Jakub Marek, Šimon Ceplý

Štafeta

Bronz

Marek Váňa

400 metrů překážek

Bronz

Apolena Švábíková

Tyč

Bronz

Terezie Táborská

200 metrů

Bronz

Ema Berková

3000 metrů překážek

Bronz

Ondřej Loupal

400 metrů

Bronz

Matyáš Zach

110 metrů překážek

