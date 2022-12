Sparťanská legenda Jun se rozvádí: Se sexy Petrou čekají miminko!

Není to až tak dávno, co se veřejnost dozvěděla o rozvodovém řízení někdejšího fotbalisty Tomáše Juna (39). Ikona Letenských ale nezahálela, a vedle přítelkyně Petry Škytové (30) vypadá velice šťastně. Ta mimo jiné prozradila detaily jejich vztahu. Navíc už spolu čekají potomka!

„Tomáš je strašně pozitivní a hodný člověk,“ řekla Petra v rozhovoru pro Expres. „TeeJay už skvělým tátou je, já doufám budu dobrou mámou. Čas letí, junior(ka) roste, už to nejde dál tutlat. Bylo to náročné období, ale teď máme čas začít se těšit,“ zveřejnila v listopadu na sociální síti.

Zajímavostí je, že sympatická kráska pochází z rodiny, kde se vždy fandilo Slavii. Jak vlastně proběhlo seznámení? „Žijeme spolu rok, první kontakt navázal Tom. Já ho znala podle jména, ale táta je slávista, takže jsem vyrůstala hlavně na tom,“ pověděla Expresu. Petra ještě přidala, že si pustila sestřihy všech Junových tref v kariéře. „Ve fotbale byl hladový po gólech,“ doplnila.

Pohlaví miminka tají

Oba už ví, jestli to bude chlapeček nebo holčička, ale ještě čekají na potvrzení. „Pohlaví víme, ale potvrzené ho budeme mít až v následujících dnech, tak si to ještě necháme pro sebe,“ sdělila Petra. Na mateřskou odejde v březnu, ale uvedla, že se chce do té doby naplno věnovat své práci, kterou je místo office manažerky v hráčské agentuře RBR SportConsult. A co v současnosti dělá Jun? „Tomáš má své podnikání, má fotbalovou akademii v Praze a ve Vídni. Chystá ještě další byznys, o kterém zatím nechceme mluvit,“ přiblížila Škytová současnou situaci.

Po boku Tomáše navíc cestuje napříč špičkovým evropským fotbalem. „Navštívila jsem hodně zahraničních stadionů. S Tomášem jezdíme hodně na Austrii, byli jsme ale třeba i na PSG nebo Bayernu,“ pochlubila se Junova přítelkyně.

Tomáš Jun získal v dresu Sparty celkem pět ligových titulů, čímž se nesmrtelně zapsal do její historie. Kromě toho se v roce 2005 stal nejlepším kanonýrem ligy, a pražskému celku vydělal svým přestupem do tureckého Trabzonsporu solidní balík peněz. Přesto má Petra dojem, že si ho víc váží v Austrii Vídeň. „Ten rozdíl určitě oba vnímáme. Celkově se na Austrii k Tomášovi chovají pokaždé velmi vstřícně,“ vypíchla půvabná Petra na závěr.