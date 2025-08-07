Startuje ČFL. Tahákem exligové hvězdy, ale dráždí baráž. Nespravedlivé, zní z klubů
Se zvyšujícím se zájmem o český fotbal se zvedá i třetí nejvyšší soutěž, kterou v minulé sezoně nevšedním marketingem zpropagovalo postoupivší Ústí nad Labem. I letos se najde několik týmů s ambicemi na postup. Udělat krok vpřed je ovšem mimořádně složité, protože ze dvou skupin po sedmnácti týmech postupuje jediný.
„Baráž je nesmysl a hloupost. Buď mají postoupit všichni tři, tedy vítězové obou skupin ČFL a vítěz MSFL, nebo hrát baráž mezi všemi. Asi se řeklo, že je v Česku tolik kvalitních týmů, že všechny tři skupiny ve třetí lize budou mít stejnou úroveň,“ vyprávěl po červnovém postupu Ústí do druhé ligy majitel Přemysl Kubáň.
S postupovým klíčem zahrnujícím baráž nakonec nebylo spokojeno Ústí, ani poražené Domažlice. „Kdybychom šli nahoru přímo coby vítěz své skupiny, kádr by nemusel být tak silný a ušetřili bychom tři miliony korun,“ litoval ústecký boss, jenž měl pochopení i pro poraženého protivníka z jarní prolínačky. „Je nespravedlivé, že neslavil pan Ticháček (majitel Domažlic, které v minulé sezoně vyhrály skupinu A). Fotbal by si měl vážit lidí, kteří do něj posílají peníze. Chtělo by to vyšší prostupnost soutěží. Nemyslím si, že je chlapské, aby kluby politicky ovládající fotbal si řekly, že to uzavřou, aby se lépe hrálo jejich béčkům,“ pokračoval.
V podobném duchu mluvil David Limberský, sportovní manažer Domažlic a dnes už viceprezident klubu. „Přijde mi to nespravedlivé. Lepší by bylo, kdyby z každé skupiny postupoval přímo její vítěz. Postup jen pro jednoho je strašně málo. Ale jsme malí páni, o tom nerozhodujeme.“
Ani pro nový ročník 2025/26 se ovšem na systému soutěže, který platí po zrušení Juniorské ligy od roku 2019, nic nezměnilo. Přesto se najdou zastánci formátu rozděleného do dvou skupin. „Jediná škoda je, že se musí hrát baráž mezi vítězi obou skupin. Soutěž je i tak dlouhá a nakonec jeden tým ještě po baráži zůstane zklamaný. Jinak bych řekl, že všichni účastníci třetiligovou výkonnost mají. Nikdy tam není mančaft zůstávající výkonem daleko za ostatními. Hraje i hodně béček a jinak by nezbylo místo pro tolik městských klubů,“ prohodil před časem trenér rezervy Bohemians Dalibor Slezák.
Kladno chce výš, posilovala Česká Lípa
A kdo se popere o posun do profesionálního fotbalu letos? Útok na nejvyšší pozice vyhlásilo Kladno. „Bylo by pěkné, kdybychom šli ve stopách Ústí, které postoupilo do druhé ligy. Síla kádru tady je, stejně tak i zázemí. Navíc se předělává stadion, takže vše směřuje k tomu, aby byl klub na druhou ligu postupně připravený,“ říká Jan Pejša, bývalý ligový hráč Opavy a Českých Budějovic, který před několika lety vedl A-tým Kladna v divizi a nyní je v klubu šéftrenérem dorostu.
Pozornost na sebe poutají Zápy. Po Zdeňku Koukalovi je novým trenérem Martin Poustka, jenž v minulosti vedl jako hlavní trenér i pražskou Slavii a byl v ní také asistentem Františka Straky, Petra Rady a Alexe Pastoora.
„Přáním majitele je, abychom obhájili pozici v TOP 3 naší skupiny. S tím by asi panovala spokojenost, když loňský vítěz Ústí nad Labem je už ve druhé lize a mezi našimi soupeři letos nebude ani silné Kladno, jež přešlo do áčka,“ uvažoval Poustka, jenž už nepočítá s exligistou Jakubem Marešem, s nímž se Zápy nedohodly na podmínkách.
Zápům se naopak povedl majstrštyk s angažováním Ondřeje Petráka z Bohemians. Mistr Slovenska s bratislavským Slovanem, bývalý hráč Slavie a někdejší opora Norimberku či Drážďan, bude patrně největší ozdobou třetí ligy.
Ve skupině „B“ působí početná enkláva celků ze severních Čech. Kádr vytunila Česká Lípa, jenž chce s koučem Radimem Nečasem výhledově také nahoru a progres se očekává od Mostu pod vedením Pavla Horvátha. V Brozanech skončil po dlouhých letech na trenérské lavičce bývalý reprezentační kapitán Jiří Němec, jeho místo zaujal dosavadní asistent a někdejší Němcův spoluhráč ze Sparty Petr Vrabec.
Jedním z nováčků v soutěži jsou Velké Hamry z Jablonecka v čele s 44letým Josefem Jindřiškem, legendou Bohemians. „Byť nastřádal spoustu poznatků z ligového prostředí, počítáme s ním jen jako s hráčem, který má co dát mladším klukům kolem sebe,“ nastínil předseda Josef Hnídek.