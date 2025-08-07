Noc ve vězení divoké sprinterky za potyčku s přítelem. Ten ji hájil: Lidi mají emoce...
Americká sprinterka Sha’Carri Richardsonová má za sebou další kontroverzi. Těsně před startem národní kvalifikace na mistrovství světa byla na letišti v Seattlu zatčena za potyčku se svým přítelem, sprinterem Christianem Colemanem.
Těch emocí bylo příliš. Sha’Carri Richardsonová koncem července na letišti v Seattlu řešila jakýsi spor se svým partnerem Christianem Colemanem příliš ostře. Dvakrát do něj strčila, dokonce na něj hodila předmět, zřejmě sluchátka. Skončila na noc v nápravném zařízení v Des Moines, kde strávila 19 hodin.
„Nemyslím si, že měla být zatčena. Lidi diskutují, mají emoce..,“ hájil ji později Coleman. „Samozřejmě, jsou věci, na kterých potřebuje zapracovat. Stejně tak jako já, jako každý. Já jsem typ člověka, který se snaží šířit slitování a lásku.“
Richardsonová je jednou z nejosobitějších hvězd současné globální atletiky. Nemá problém se na tiskovkách hádat s reportéry. Jako před čtyřmi lety na Zlaté tretře, když se jí nelíbila výslovnost svého jména. Nebo v roce 2023 na mistrovství světa v Budapešti, když jí po vítězství v běhu na sto metrů novinář připomněl její předchozí neúspěchy.
V minulosti chodila s jamajskou sprinterkou Janeek Brownovou. Později ale oznámila, že se rozešly a naznačila, že jejich vztah byl násilný. Poslední dva roky je s Colemanem, světovým šampionem na stovce z roku 2019 a světovým rekordmanem na 60 metrů. Veřejnost se o jejich vztahu dozvěděla až letos v únoru.
„Je skvělá lidská bytost, skvělý člověk. Celý rok jsme byli skvělí parťáci. Nenávidím negativní narativ, který kolem ní panuje. Jsme dvě dominantní osobnosti. Ona je pro mě nejlepší atletkou světa. Vidím to každý den,“ vysvětloval Coleman. „Je prostě hodně emotivní, uvnitř ní jsou síly, kterým nerozumím já ani nikdo jiný, protože ona je jedinečná. Bude v pohodě, stejně jako já.“
Nepříjemná událost oba atlety potkala před národním šampionátem v Eugene, kde Američané minulý týden bojovali o kvalifikaci na zářijové mistrovství světa v Tokiu. Coleman se do nominace neprobojoval. Richardsonová předvedla v rozběhu stovky čas 11,07 sekundy a postoupila do finále. Do něj pak nenastoupila, protože má jako úřadující světová šampionka v této disciplíně start v Tokiu jistý. Na dvoustovce časem 22,56 o setinu do finále nepostoupila a na MS se tak v této disciplíně nepředstaví.