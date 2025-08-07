Předplatné

Osmnáctiletá Mboková pobláznila Kanadu, země velebí další přistěhovaleckou hvězdu

Osmnáctiletá tenistka Victoria Mboková pobláznila Kanadu
Osmnáctiletá tenistka Victoria Mboková pobláznila KanaduZdroj: ČTK / AP / Christinne Muschi
Osmnáctiletá tenistka Victoria Mboková pobláznila Kanadu
Osmnáctiletá tenistka Victoria Mboková pobláznila Kanadu
Osmnáctiletá tenistka Victoria Mboková pobláznila Kanadu
Osmnáctiletá tenistka Victoria Mboková pobláznila Kanadu
Osmnáctiletá tenistka Victoria Mboková pobláznila Kanadu
Osmnáctiletá tenistka Victoria Mboková pobláznila Kanadu
Osmnáctiletá tenistka Victoria Mboková pobláznila Kanadu
9
Fotogalerie
Jan Jaroch
Tenis
Začít diskusi (0)

Už padesátý vítězný zápas sezony katapultoval osmnáctiletou slečnu z Kanady do finále domácí tisícovky v Montrealu. A ať už noční finále proti Naomi Ósakaové dopadne jakkoliv, bude Victoria Mboková končit turnaj jako velká vítězka. Dcera uprchlíků z Demokratické republiky Kongo, která začínala sezonu na 333. místě žebříčku, vystoupá minimálně na 34. příčku pořadí WTA.

Už šestkrát za sebou se chytila nevěřícně za hlavu a její tvář prozářil bělostný úsměv. Tolik vítězství již v Montrealu zapsala Victorie Mboková, teenagerka startující díky volné kartě. Během senzačního pochodu do finále skolila tři grandslamové šampionky (Coco Gauffová, Jelena Rybakinová, Sofia Keninová) a ukazuje, že pouze nebe je pro její nátlakový tenis limitem.

A tenisová Kanada objímá nový talent, na který dosáhla díky přistěhovalecké tradici země. Vždyť wimbledonský finalista Milos Raonic má kořeny v Černé hoře, Denis Shapovalov v Izraeli, Bianca Andreescuová v Rumunsku, otec Leylah Fernandezové pochází z Ekvádoru a Felixe Augera-Aliassimeho z Toga. Z Afriky přišli do země javorového listu také rodiče Mbokové. Za Atlantik uprchli z Demokratické republiky Kongo v roce 1999, když v zemi začínala druhá válka, jež si vyžádala skoro 4 miliony obětí.

Dvacet výher v řadě i trénink v belgické akademii

Victoria, nejmladší ze čtyř sourozenců, se již narodila v americkém Charlotte, odkud rodina přesídlila do Toronta. „Je nádhernou věcí, že všichni pocházíme z různých koutů a zázemí, ale spojila nás otevřená náruč kanadského tenisu, jehož program přijímá každého bez ohledu na to, odkud pochází,“ prohlásila Andreescuová, někdejší šampionka US Open, jež je o sedm let mladší Mbokové mentorkou.

Od začátku sezony ji vede francouzská trenérka a někdejší světová trojka Natálie Tauziatová, jež leští drahokam, který v minulých sezonách brzdily problémy s koleny zapříčiněné růstovým skokem. Polovinu roku 2024 strávila Mboková tréninkem v belgické akademii Justine Heninové s cílem uzdravit se a vylepšit svůj tenis.

Sezonu 2025 zahájila šňůrou 20 výher a čtyřmi tituly z menších podniků ITF. Debut na WTA si odbyla až v květnu v Římě, na nejvyšší level prolétla úspěšnými kvalifikacemi při Roland Garros i Wimbledonu. A montrealská pohádka ji katapultovala už do širší světové špičky.

Začít diskuzi

Tenis 2025

Tenisové grandslamy a turnaje
Australian OpenRoland GarrosWimbledonUS Open

Tenis dnes * Program MS v hokeji * Tenisové míče na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů