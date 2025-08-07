Osmnáctiletá Mboková pobláznila Kanadu, země velebí další přistěhovaleckou hvězdu
Už padesátý vítězný zápas sezony katapultoval osmnáctiletou slečnu z Kanady do finále domácí tisícovky v Montrealu. A ať už noční finále proti Naomi Ósakaové dopadne jakkoliv, bude Victoria Mboková končit turnaj jako velká vítězka. Dcera uprchlíků z Demokratické republiky Kongo, která začínala sezonu na 333. místě žebříčku, vystoupá minimálně na 34. příčku pořadí WTA.
Už šestkrát za sebou se chytila nevěřícně za hlavu a její tvář prozářil bělostný úsměv. Tolik vítězství již v Montrealu zapsala Victorie Mboková, teenagerka startující díky volné kartě. Během senzačního pochodu do finále skolila tři grandslamové šampionky (Coco Gauffová, Jelena Rybakinová, Sofia Keninová) a ukazuje, že pouze nebe je pro její nátlakový tenis limitem.
A tenisová Kanada objímá nový talent, na který dosáhla díky přistěhovalecké tradici země. Vždyť wimbledonský finalista Milos Raonic má kořeny v Černé hoře, Denis Shapovalov v Izraeli, Bianca Andreescuová v Rumunsku, otec Leylah Fernandezové pochází z Ekvádoru a Felixe Augera-Aliassimeho z Toga. Z Afriky přišli do země javorového listu také rodiče Mbokové. Za Atlantik uprchli z Demokratické republiky Kongo v roce 1999, když v zemi začínala druhá válka, jež si vyžádala skoro 4 miliony obětí.
Dvacet výher v řadě i trénink v belgické akademii
Victoria, nejmladší ze čtyř sourozenců, se již narodila v americkém Charlotte, odkud rodina přesídlila do Toronta. „Je nádhernou věcí, že všichni pocházíme z různých koutů a zázemí, ale spojila nás otevřená náruč kanadského tenisu, jehož program přijímá každého bez ohledu na to, odkud pochází,“ prohlásila Andreescuová, někdejší šampionka US Open, jež je o sedm let mladší Mbokové mentorkou.
Od začátku sezony ji vede francouzská trenérka a někdejší světová trojka Natálie Tauziatová, jež leští drahokam, který v minulých sezonách brzdily problémy s koleny zapříčiněné růstovým skokem. Polovinu roku 2024 strávila Mboková tréninkem v belgické akademii Justine Heninové s cílem uzdravit se a vylepšit svůj tenis.
Sezonu 2025 zahájila šňůrou 20 výher a čtyřmi tituly z menších podniků ITF. Debut na WTA si odbyla až v květnu v Římě, na nejvyšší level prolétla úspěšnými kvalifikacemi při Roland Garros i Wimbledonu. A montrealská pohádka ji katapultovala už do širší světové špičky.