Cibulková se pochlubila rostoucím bříškem: Kluk nebo holka?

Slovenská celebrita a bývalá vynikající tenistka Dominika Cibulková se pochlubila dalším těhotenským snímkem. V elegantních černých šatech ukázala pořádně výrazné bříško, ve kterém nosí sourozence pro svého prvorozeného syna Jakubka.

Dominika je známá požitkářka a jedno z nejkrásnějších období života pro každou ženu si vychutnává plnými doušky. Přece jen už je zkušenější, protože těhotenství absolvuje již podruhé, a proto je také o poznání klidnější. K roztomilé fotce, kde se ukázala svým fanouškům, připsala jednoduše slovíčko „loading“. To je známé především z počítačových monitorů, kde se zobrazuje při načítacím procesu.

Pokračování vzkazu už ale sledující sličné Slovenky zaujalo o poznání více. „Kluk nebo holka?“ Ptala se veřejnosti na pohlaví dítěte. „Pohlaví děťátka už známe, ale zatím si to chceme nechat pro sebe, protože jsme to ještě neřekli nejbližším,“ nechala se slyšet Cibulková už před pár týdny.

„Nejprve se s touto novinkou podělíme v rodinném kruhu, a poté to samozřejmě dám ven. Nebudu to tajit jako to bylo u Jakubka,“ tvrdila následně. Zatím to ale stále vypadá, že si zvědavci budou muset na velké odhalení ještě nějaký čas počkat.