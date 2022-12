Sexy praneteř maratonské legendy je těhotná: Zátopkova krev žije!

Oni dva potomky neměli, osud Emilovi (†78) a Daně (†97) Zátopkovým děti nedopřál. Slavný rod se však pomalu rozrůstá aspoň za oceánem!

Může za to Angela (33). Uhrančivá blondýnka se narodila v texaském Austinu, její dědeček Adolf byl Emilův bratranec a ona sama slávu příjmení Zatopek šířila coby televizní reportérka a vítězka reality show Ready for Love. Před dvěma lety se Angela vdala a stala se paní Blairovou. A teď se pochlubila těhotenstvím.

Zázrak jménem život

Zátopkova krev vykoukne na svět v dubnu. A bude to kluk. „Nadšenější už nemůžeme být. Je to ten nejlepší dárek, který jsem si s manželem Carsonem mohla přát,“ jásá Angela. „Každičké ráno, když se probudím, jen žasnu nad zázrakem jménem život,“ dodala nastávající maminka.

V horkých texaských večerech bude mít synkovi co povídat, vždyť na Emila je každý dodnes zvědavý. „Hodně cestuji po světě a je to všude stejné, lidé se mě ptají: Jste příbuzná s českou lokomotivou?“ vyprávěla Angela hrdě Blesku před pár lety. A že už není Zatopek? Nevadí, Emilův odkaz žije pod jejím srdcem. „Nevím, jestli to bude běžec nebo karatista. Zatím miluje budit mě kopáním v pět ráno,“ culí se Angela.

Panáček s Danou

Když Angela zjistila, že má slavného českého předka, neváhala. Sedla na letadlo a osobně se vypravila do Prahy, kde se ještě stihla potkat s Danou Zátopkovou. Obě dámy slavného jména si popovídaly o rodinách, Emilově tréninku a příběhu velké lásky.

Na Angelu v domku v Troji čekalo i jedno malé překvapení: panák slivovice. „Byla strašná. Ale řekla jsem si, že to dám,“ smála se Američanka. Skvělý dojem z návštěvy atletické legendy jí to nezkazilo. „Byl to kouzelný den, na který nikdy nezapomenu,“ má jasno.