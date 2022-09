Neznámá Zátopková: rozdala miliony, přispěla školám i na slepecké psy

„I Emil za svého života pomohl spoustě lidí. Třeba za veslaře Kozáka zaplatili domov důchodců. Finančně pomáhali všelijakým kamarádům, o nichž věděli, že jsou v nouzi,“ říká Ivana Vodičková, někdejší svěřenka Zátopkové. „Když Emil zemřel, Dana prodala dům a peníze rozdala. Po Daně a Emilovi je pojmenováno několik škol. Ona těm školám skutečně dala stotisícové příspěvky. Záleželo jí na tom, aby děti sportovaly.“

Zátopková například městu Kopřivnice věnovala peníze na podporu Běhu rodným krajem Emila Zátopka, který i v pokročilém věku pravidelně navštěvovala. Víc než milionovou částkou přispěla i zdejšímu muzeu. Rodné město jejího manžela zase v pátek odhalilo Zátopkovu sochu. Velkou částkou taky financovala skansen v Rožnově pod Radhoštěm.

Atletům v Uherském Hradišti přispěla paní Dana na vrhačskou klec. Pomohla s koupí dvou slepeckých psů. Finančně přispěla i Vacenovicím na Hodonínsku, rodné vsi svých rodičů, kde trávila své mládí. Z Vacenovic za ní do poslední chvíle také vyrážely výpravy přátel.

„Ona milovala muziku, malérečky, těm taky každý rok posílala peníze. Když byla v nemocnici, byli to nejvěrnější lidi. Přišli, přivezli napečíno, zahráli, napili se a odjeli. Přijeli, ještě když jí bylo 96 let,“ vypráví Vodičková.

O Zátopkovou se starala i vacenovická starostka a poslankyně Jana Bačíková.

„Často k nám jezdila, vzpomínala, jak o prázdninách lozila po stromech a při plesech se schovaná pod stolem dívala na tančící páry,“ vzpomíná Bačíková. „Byla to úžasná žena. Největší odměnou pro ni bylo, když jsme jí z Vacenovic přivezli švestky ze zahrádky nebo trochu hovězí polévky s nudlemi.“

Cenné věci jako snubní prsten a olympijské medaile Zátopkových jsou uloženy v Národním archivu, stejně jako důležité písemnosti. V Národním muzeu jsou v oddělení sportu vystaveny například dresy, tretry, startovní čísla, v Síni slávy na Dukle zase její oštěpy nebo třeba psací stroj.

Další předměty ze života slavného páru dostali do správy manželé Vodičkovi a rozdali je jejich společným přátelům. Jedna za Zátopkových holí skončila u herce Václava Neužila, který Emila ztvárnil ve filmu Zátopek.

„Mohla bych ji dát do archivu, ale víte, jak to vypadá v archivu. Tam to dají do krabice. Neužil byl výtečný, tu hůl má zaslouženě,“ usmívá se Vodičková.