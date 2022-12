Berlusconiho stimulace týmu: Zaplatím autobus šlapek!

Možná si vybavil zážitky z divokých sexuálních mejdanů přezdívaných »bunga bunga«. Bývalý italský premiér Silvio Berlusconi (86) vyhlásil speciální motivaci pro fotbalisty klubu z AC Monza, který vlastní. V šatně jim zaparkuje autobus plný lehkých dívek!

Vilný Ital se rozvášnil při týmovém vánočním večírku, kdy si pochvaloval nového kouče Raffaela Palladiniho (38). „Je dobrý, milý, hodný a umí naše kluky stimulovat,“ řekl. Ale to je šéfovi zřejmě málo, a tak pronesl lechtivý vtípek: „Chtělo to ještě další stimulaci, tak jsem řekl klukům, že k nám na ligu přijedou Juventus, AC Milán i další. Pokud vyhrajete s jedním z těchto gigantů, zaplatím autobus plný šlapek!“ Inu, mediální magnát a kontroverzní politik s jměním ve výši 147 miliard korun by měl z vlastní zkušenosti vědět, zda taková motivace přes prostitutky zabere. Třeba se v Monze, 14. týmu italské Serie A, dočkají šťastného konce!