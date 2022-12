Úspěšná lyžařka si našla novou lásku: Po rozvodu opět šťastná!

Svého času patřila do širší světové špičky, ale kariéru má již nějaký pátek za sebou. Bývalá slovenská lyžařka Veronika Velez-Zuzulová (38) je po rozvodu konečně opět šťastná. Svým fanouškům se pochlubila novou láskou.

Deset let byla v manželství s Francouzem Romainem Velezem, ale před pár měsíci se dohodli na poklidném rozvodu. „Ano, mohu potvrdit, že se rozvádíme. Je to ještě stále v procesu a spolu s Romainem se snažíme, aby to proběhlo bez problémů. A hlavně, aby náš syn Jules netrpěl,“ prozradila před časem pro Nový Čas.

Po nepříjemném období se však zřejmě blýská na výrazně lepší časy. Domněnky o nové lásce jsou potvrzeny. Veronika se pochlubila fotkou se svým novým přítelem, ke které dopsala prosté „to je on“. Samozřejmě nechybělo ani srdíčko a klíčové slovo „my“. I tentokrát lovila olympionička ve Francii. Jejím aktuálním přítelem je Gasp Valette, který má stejně jako ona velkou slabost pro hory a lyžování.