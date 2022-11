Lyžařská superstar Vlhová otevřeně: Po olympiádě jsem byla úplně prázdná!

Sezóna alpského lyžování je doslova za dveřmi a tak není divu, že se do popředí zájmu dostávají největší hvězdy tohoto sportu. Slovenská olympijská šampionka Petra Vlhová (27) se otevřela v rozhovoru pro švýcarský deník Blick a přiznala, že zvažovala konec kariéry!

Rozhodně nepatří do starého železa, ale myšlenky na útěk do důchodu se jí i tak vkrádaly do mysli. V minulé sezóně obsadila výbornou druhou příčku v celkovém pořadí Světového poháru, hned za svou velkou rivalkou Mikaelou Schiffrinovou. To nejlepší si ovšem schovala na olympijské hry v Pekingu, kde vybojovala zlatou medaili. To ji však paradoxně psychicky totálně rozhodilo.

Po životním úspěchu se cítila prázdná a vážně uvažovala nad koncem své veleúspěšné kariéry. „Peking byl jako z filmu. Konečně jsem dosáhla všeho, o čem jsem v dětství snila. Po zlaté medaili jsem spadla do díry. Byla jsem úplně prázdná a uvažovala jsem, že skončím. Po sezóně jsem jela na dovolenou a měsíc jsem na lyžování ani nepomyslela. Pak jsem se rozhodla, že budu pokračovat,“ přiznala slovenská hvězda.

Specialistka na technické disciplíny by tedy mohla závodit i na příští olympiádě, kde jí bude teprve třicet let, co bude pak, už je však zcela otevřené. „Když bych byla muž, tak bych asi pokračovala. Pozdější odchod do »důchodu« je pro muže jednodušší. Já bych ale chtěla mít rodinu. Vím, že mi tikají biologické hodiny,“ popsala své plány do budoucna.

Jedna z nejlepších světových slalomářek dokázala vyhrát prakticky vše, co jen mohla. K olympijskému triumfu má i titul mistryně světa a v sezóně 2020/2021 dokázala ovládnout i celý Světový pohár.