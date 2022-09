Nej momenty svatby Samkové a Adamczyka: Cesta k oltáří, dvojí šaty a divoký mejdan!

Byla to kouzelná veselka. Vždyť kde jinde by se měla vdávat královna hor Eva Samková (29) než přímo v srdci Krkonoš. Nádherný obřad, při kterém řekla to nejdůležitější „ANO“ svého života, se povedl vskutku náramně. Nyní už je tedy Evou Adamczykovou, když za manžela pojala herce Marka Adamcyka (34). Pojďte si s námi projít ty nej okamžiky celého dne!