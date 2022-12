Až se jednou bude Lionel Messi (35) ve fotbalovém důchodu dojímat nad fotkami z MS v Kataru, dost možná bude mít kromě slz v oku i trn. Trn v podobě černozlatého katarského hávu, kterým hvězdu zakryli šejkové při přebírání nejslavnější sportovní trofeje na světě. Na oslavných fotkách pak Messi vypadá, jakoby slavil v županu. Arabské gesto už zkritizoval například někdejší hvězdný fotbalista Bastian Schweinsteiger (38).

Dokonáno jest. Messi po konci finále mistrovství světa v Kataru mohl slavit poslední významnou trofej, která mu ve sbírce doposud chyběla. Útočník PSG dovedl Argentinu před zraky více než 88 tisíc diváků k vytouženému titulu poté, co Jihoameričané porazili Francouze 4:3 po penaltách.

Krátce po 22. hodině tamního času mohl kapitán Messi konečně pozvednout šestikilogramovou trofej nad oblohu, kterou rozzářil velkolepý ohňostroj. Něco ale na něm bylo zvláštního. Přes dres měl totiž přehozený hábit od katarského emíra Tamima bin Hamada al-Thaniho (42). Onen hábit se jmenuje bisht, a jedná se o slavnostní róbu, která je v arabském světě pouze pro vyvolené, a to již více než dva tisíce let.

Přišel o velký moment

Vyrábí se z kozí vlny a velbloudí srsti. Oblékají ho šejkové, členové královské rodiny, náboženští vůdci nebo jiné významné autority země. Mělo se tak jednat o poctu. Ne každý to tak ale vnímal. „Přišel kvůli tomu o velký moment. Nemyslím si, že to bylo zrovna šťastné řešení,“ zkritizoval róbu někdejší záložník Bayernu Mnichov Bastian Schweinsteiger, který působí coby expert TV stanice ARD. „Mohli to udělat později, třeba v šatně. Podle mě ani Messi z toho nebyl zrovna nadšený.“

Stejný názor na to měl bývalý anglický reprezentant Gary Lineker (62). „Svým způsobem je ostudné, že zakryli Messiho národní dres,“ vyjádřil se v BBC. Ne všichni ale bizarní situaci viděli jako něco vyloženě špatného. „Trochu to dráždí, ale vypovídá to o jeho slušnosti, že si ten plášť na sobě nechal,“ citoval web heute.at někdejšího záložníka Bayernu či Chelsea Michaela Ballacka (46). A co samotný Messi? Krátce po slavnostním focení si ze sebe tradiční bisht sundal.