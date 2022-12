Mick Schumacher dostal fanoušky: Dojemné gesto pro tátu

Za pár dní to bude dlouhých devět let od chvíle, kdy se Michaelu Schumacherovi přihodil úraz na lyžích. Ten změnil život nejen jemu samotnému, ale také jeho blízkým, jejichž vyjádření naznačují, že ačkoliv sedminásobný mistr světa nehodu přežil, není stejným člověkem jako předtím. Jeho syn Mick ale momentálně prochází obdobím, které by bylo o dost snažší, kdyby jej mohl strávit po boku svého tatínka takového, jaký býval. Je to evidentní také z gesta, které nedávno ukázal...

Vánoce jsou částí roku, kdy se řada lidí ohlíží za uplynulými měsíci a bilancuje. Nejinak tomu je asi také v případě Micka Schumachera, kterého minimálně jedna velká změna v příštím roce čeká.

Už nebude součástí týmu Formule 1, kde až do konce uplynulé sezóny závodil za stáj Haas. Evidentně je to pro mladého Němce jeden z momentů, kdy by více než kdy jindy ocenil rady a slova tatínka, který v královně motosportu získal úctyhodných sedm titulů.



Je vidět, že chvíle po tatínkově boku závodníkovi velmi chybí, čemuž nasvědčuje i jeho poslední krok, kdy si na sociálních sítích změnil profilovou fotku. Svůj starý obrázek změnil na starší snímek, kde jej ještě jako malého chlapečka drží v náručí táta Michael.

Mick kromě toho také přidal na svůj instagramový účet obrázek se sestrou Ginou Marii a maminkou Corinou. Trojice společně s pejsky sedí v obýváku a za sebou má vánoční stromky. Po tatínkovi ale v příspěvku, kterým bývalý závodník Haasu popřál veřejnosti krásné Vánoce, není ani stopy.