Skandál ve světě fotbalu: Reprezentant pašoval obrovské množství kokainu!

Pořádné pozdvižení. Přesně to způsobil fotbalista Jean-Manuel Nedra (29), kterého policie zadržela na pařížském letišti. Proč? Našli u něj totiž více než 100 kilo kokainu! Společně s reprezentantem Martiniku byla zatčena také jeho přítelkyně. O celé události informoval deník Le Parisien.

Na známém francouzském letišti Charlese de Gaulla bylo nedávno pořádně rušno. Tamní strážníci zabránili záložníkovi celku Aiglon du Lamentin propašovat obrovské množství kokainu, konkrétně se mělo jednat o 109 kilogramů drogy. Po nasazení pout putoval rovnou do vazby. Tam bude Nedra do té doby, dokud nad ním nebude vyřčen rozsudek. To jeho partnerka dopadla podstatně lépe. Propustili ji na podmínku, ovšem bude pod soudním dohledem.

Klubová osvěta

Zástupci mančaftu z Martiniku, jejichž dres fotbalový pašerák obléká, vydali k celé kauze prohlášení. „Aniž bychom znali míru zapojení, dozvěděli jsme se, že jeden z našich hráčů byl zatčen za pašování drog,“ zní na úvod. „Buďme silnější, než kdy jindy, abychom pokračovali v naší výchovné práci prostřednictvím sportu. Musíme bojovat proti této katastrofě, abychom chránili a upozorňovali naše mladé lidi na rizika, důsledky a excesy tohoto prostředí,“ vyzvalo vedení klubu. V době zatčení hráč cestoval jako soukromá osoba.

Vypadá to tedy, že rodák z Lamentinu může dát své fotbalové kariéře sbohem. Přitom se neměl až tak špatně. Jak už bylo zmíněno, Nedra hrál kromě klubové úrovně i na té reprezentační. Národní dres Martiniku oblékal od roku 2012, a v roce 2017 se objevil na Zlatém poháru CONCACAF, jehož se účastní země ze Severní Ameriky, Střední Ameriky a také Karibiku.