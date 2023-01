Analýza MS U20: Dominantní Češi i Bedard. Brankář Slováků si řekl o draft

Národní tým do dvaceti let má za sebou fantastické vystoupení na Mistrovství světa. Potvrzují to i moderní data. David Jiříček byl zaslouženě vyhlášen obráncem turnaje. Vynikající výkony ale podali i další mladíci. Kdo byl nejdominantnějším hráčem šampionátu? Nejlepším brankářem? A který tým se postaral o největší senzaci?

Výborní Češi!

Naši mladíci bavili. Předváděli atraktivní hokej, výborně organizovaný na obou stranách kluziště. Po letech mohl český fanoušek nabýt pocitu, že se opět můžeme měřit s těmi nejlepšími. Důležitým pilířem bylo výborné složení obranných dvojic. Jiříček se Svozilem byli vidět nejvíce. Nadstandardní výkony ale podávali i Jiří Ticháček, David Špaček či Aleš Čech. Odměna se dostavila. Češi jasně dominovali proti Rakousku, Německu i Švýcarsku. V obou utkáních byli podle dat lepším týmem než Švédové. A to už něco znamená. Jediný tým, který přehrál národní mužstvo, byla Kanada – v obou zápasech.

Poměr očekávaných gólů (xG) ČR při hře 5 proti 5:

Zápas proti (výsledek) - xG %

vs. Kanada (5:2) - 23 %

vs. Rakousko (9:0) - 94 %

vs. Švédsko (2:3p) - 73 %

vs. Německo (8:1) - 78 %

vs. Švýcarsko (9:1) - 73 %

vs. Švédsko (2:1p) - 72 %

vs. Kanada (2:3 pp) - 44 %