Svědek popsal srážku Lopraise s divákem (†69): Fotka z duny těsně před smrtí!

Vášnivý cestovatel, spisovatel a fotograf. Takhle si budou lidé pamatovat italského dobrodruha Livia Fassinottiho (†69), který tragicky zahynul po střetu s kamionem českého závodníka Aleše Lopraise (43), když chtěl pořídit strhující fotky. Krátce před neštěstím byl se svým krajanem a někdejším koučem fotbalového celku Turín FC Eziem Rossim (60), který popsal okamžiky před hororovou situací.

„Zrovna jsme se potkali,“ byla první Rossiho slova na fotografovu adresu po osudové srážce podle webu cronacaqui.it. Trenér se šel na Rallye Dakar v Saúdské Arábii podívat coby fanoušek. Zážitek mu zvěčnil právě Fassinotti, který ho na duně fotil. Ani jeden z nich neměl ponětí, že za deset minut dojde na stejném místě ke strašlivé události.

Osudná fotka

Fotograf následně šel hned za dunu, kde se snažil pořídit ty nejlepší snímky, ale přílišná horlivost ho stála život. Loprais neměl šanci ho zaznamenat. „Viděl jsem ho umírat na vlastní oči,“ řekl otřesený Rossi, který za turínský celek v 90. letech i hrával. „Vyprávěl jsi mi o své vášni pro závody a poušť. Během několika minut jsem pochopil, že jsi skvělý člověk. Pak jsi běžel pod dunu pro snímek, který se ti stal osudným. Odpočívej v pokoji, Livio,“ napsal kouč Rossi na instagram pod onu pořízenou fotku sebe sama.

Totožnost autora několika knih, vášnivého cestovatele a fotografa Fassinottiho byla zveřejněna den po nešťastném okamžiku, když zástupci italských bezpečnostních složek informovali o úmrtí jeho rodinu ve městě None. Upřímnou soustrast vyjádřila rodině i starostka města Loredana Brussinová. Město se nachází kousek právě od zmiňovaného Turína. „Když kamion přejel překážku, zvedl se obrovský oblak písku. Řidič si nemohl všimnout, že někoho přejel,“ vysvětlovali další svědci pro zahraniční média. Fassinottiho se snažili přepravit do nemocnice, ale během cesty dostal infarkt a zemřel.

Internetem kolují videa nehody včetně záběru z kabiny. Na něm je jasně vidět, že Loprais neměl sebemenší šanci si fotografa všimnout, natož aby strhl vozidlo na druhou stranu. A co na to samotný řidič a člen slavné závodnické rodiny říká? „Nešťastně si našel místo pod dunou a my jsme ho nikdo nezaznamenali,“ vysvětluje ve videu. „Tímto bych chtěl vyjádřit soustrast rodině, blízkým a kamarádům. Strašně mě to mrzí a potáhne se to se mnou v životě,“ doplnil.