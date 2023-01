Závodníci stojí za Lopraisem: Neměl šanci vidět! Být za dunou je hloupost

Závodníci stojí za Alešem Lopraisem, který má za sebou nešťastnou událost na Dakaru • FOTO: Koláž iSport.cz Ráno zasáhla sportovní svět smutná zpráva. Český pilot Aleš Loprais končí na Rallye Dakar poté, co měl v úterý v 9. etapě kolizi s divákem, který při převozu do nemocnice zemřel. Ačkoliv vyšetřování nehody ještě není u konce, čeští závodníci mají jasno: každý fanoušek je během slavného závodu zodpovědný sám za sebe.

Miloslav Janeček (někdejší účastník závodu, který se aktuálně nachází na Rally Dakar coby novinář) „Jsem si stoprocentně jistý, že posádka Aleše Lopraise nemohla toho člověka vidět. Kdyby věděli, co se stalo, tak by určitě okamžitě zastavili a zavolali pomoc. Byli jsme na dunách, kde je strašně moc diváků, chovají se naprosto neukázněně. Lezou za duny, zaparkují tam i auto. My je odtud vyháněli, ale je to marné. Snažili jsme se jim vysvětlit, jak je to nebezpečné, ale s těmi lidmi nehnete. Bohužel si nedají říci a chtějí mít něco na mobilu za každou cenu. Pokud pak ten člověk je za dunou a přímo ve stopě, jsou následky střetu fatální. Jezdec v kabině, na vrcholu duny a přes čumák auta nemá šanci vidět, co je pod ní.“ Aleš Loprais byl nevědomým účastníkem nehody s tragickými následky • Foto Facebook Aleš Loprais Dakar Live

Tomáš Enge (účastník Dakaru 2021) „Mám to celý den v hlavě a pořád si kolem toho něco čtu. Neustále si kladu otázku: Proč, proč tam ten fanoušek byl? Tohle byl opravdu velký hazard a ten člověk tam neměl co dělat. Bohužel na to doplatil on i Aleš Loprais. Dakar je tak rozlehlý závod, že není možné na každých 100 metrů dávat pořadatele, který by fanoušky usměrňoval. Nejede se po silnici, ale v terénu a posádky volí svou stopu podle navigací i vlastního úsudku. Závodní auto nebo motorka se tak může objevit prakticky na kterémkoliv místě. Přirovnal bych to k tomu, jako byste si chtěli udělat fotku na normální silnici, stoupli si na dělící středovou čáru a mysleli, že vás všichni uvidí.“ Tomáš Enge strávil týden v dubajské poušti, kde ho Josef Macháček učil jezdit v písku a dunách • Foto Buggyra Racing

Ervín Krajčovič (šéf týmu ORION - Moto Racing Group, za který na letošním Dakaru závodí motocyklista Michek či již vypadlý Engel) „Každá takováhle událost je strašná tragédie. Je nám líto toho člověka, jeho blízkých i Aleše Lopraise. Závod měl fantasticky rozjetý a mohl si splnit sen. Ta představa, že vám něco takového stane na konci etapy, je příšerná. Dbát na svou bezpečnost je zodpovědnost každého člověka, který tu je. Stoupnout si pod dunu je zkrátka hloupost. Na druhou stranu k tomu zatím není moc informací a neví se, proč tam vlastně byl. Letos je tu diváků opravdu hodně. Je to fajn, protože to dělá stále lepší atmosféru, ale je potřeba řešit i to, jak kontrolovat jejich bezpečnost. Byli jsme svědky toho, když organizátoři rozháněli fanoušky do jedné lokace, kde je organizátoři měli pod kontrolou. Je to smutný a doufáme, že se už nic takového opakovat nebude.“ Manažer týmu Orion Moto Racing Group Ervín Krajčovič nemá z nápadu Libora Podmola ohledně freestyle triku na Dakaru úplně radost • Foto ČTK / Vít Šimánek